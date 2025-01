I Pelicans sospendono Zion Williamson per una partita per ripetuti ritardi

I New Orleans Pelicans hanno sospeso l’attaccante Zion Williamson per la partita di venerdì sera contro il Philadelphia per aver violato le regole della squadra.

Williamson è arrivato in ritardo a diversi allenamenti o voli dei Pelicans in questa stagione, con conseguente sospensione di una partita.

“C’erano diverse opportunità che ci hanno portato a questo, ed è così che siamo arrivati ​​a questa decisione”, ha detto l’allenatore Willie Green prima della partita con i 76ers.

Williamson è stato messo da parte a causa di vari infortuni più volte di quanto abbia giocato dopo essere stato scelto per primo assoluto dalla Duke nel 2019. È apparso in solo sette delle 38 partite di New Orleans in questa stagione. I Pelicans sono andati 2-5 in quelle partite e 5-26 senza di lui.

Il 24enne Williamson si è scusato per il suo comportamento con il proprietario della squadra Gayle Benson e con l’intera organizzazione.

“Mi assumo la piena responsabilità di questa sospensione”, ha detto. “Ho lavorato molto duramente in riabilitazione per rimettermi in salute per questa squadra. Non ci sono scuse per arrivare in ritardo alle attività della squadra. Mi sono scusato con la signora Benson, i miei compagni di squadra e gli allenatori, e devo anche scusarmi ai tifosi. può e sarà migliore come compagno di squadra e membro di questa organizzazione.”

Williamson ha mostrato ancora una volta il suo talento martedì contro il Minnesota.

Williamson ha simbolicamente annunciato il suo ritorno dopo un’assenza per infortunio durata 27 partite con una schiacciata in fuga dove ha girato di 360 gradi in aria, lanciando una jam circolare a doppio scambio gradita al pubblico.

Williamson ha avuto anche sei rimbalzi, quattro assist, tre palle recuperate e un blocco sul centro dei Wolves Rudy Gobert. Pochi minuti in campo, ha emozionato il pubblico schiacciata a due mani in aumento Dal lungo vicolo di CJ McCollum.

Williamson, tuttavia, è stato escluso dalla prossima partita contro Portland per riposo, e ora salterà due partite consecutive a causa della sua assenza contro i Sixers.

I Pelicans giocheranno di nuovo domenica a Boston.

“Questa sospensione per una partita è il risultato del mancato rispetto degli standard della nostra squadra. La sua dedizione a questa organizzazione è fondamentale per noi e per lui”, ha detto il vicepresidente dei Pelicans David Griffin. “Si è assunto la responsabilità delle sue azioni e oggi ha riaffermato il suo impegno nei confronti della squadra. Sono fiducioso che continuerà a fare progressi positivi dentro e fuori dal campo”.

Venerdì i Pelicans saranno anche senza l’attaccante e miglior difensore Herb Jones. Jones ha una lesione al legamento posteriore della spalla destra, che b capirlo all’infinito.

Jones è stato sottoposto a una risonanza magnetica giovedì dopo la sua partenza La sconfitta di mercoledì sera contro Portland.

Jones ha anche saltato 18 partite all’inizio di questa stagione con lo stesso infortunio alla spalla prima di tornare il 5 dicembre per giocare da titolare 16 partite consecutive.

Jones ha giocato in 20 delle 38 partite di New Orleans in questa stagione, segnando una media di 10,3 punti, 3,9 rimbalzi, 3,3 assist e 1,9 palle recuperate in 32,4 minuti.

