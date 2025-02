Secondo ESPN, i pellicani di New Orleans forniranno Brandon Ingram a Toronto Raptors. Come parte del negozio, i Raptors inviano Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, la scelta del primo turno e il secondo round per i pellicani.

Ingram, un All-Star NBA una tantum, è nell’ultima stagione di $ 158 milioni in $ 158 milioni. La sua prossima agenzia libera aveva reso difficile per il pellicano nel partner commerciale, anche se lo avevano acquistato dalla scorsa estate.

Né la sua storia di infortuni ha aiutato. Ingram è limitato a 18 partite in questa stagione a causa di un infortunio alla caviglia. Il tempo in cui lui sfida Ingram ha giocato in media 22,2 punti, 5,6 rimbalzi e 5,2 aiuto per partita, sparando 46,5/37,4/85,5. Ingram è in media 19,5 punti per partita durante la sua carriera.

Ingram, 27 anni, ha trascorso gli ultimi cinque anni più a New Orleans dopo essere stato acquistato in un negozio di blocchi che ha inviato Anthony Davis a Los Angeles Lakers, con cui Ingram ha giocato la sua carriera per le prime tre stagioni.

Brown, che ha vinto il campionato con Denver Nuggets nel 2023, sarà nella sua sesta squadra durante le sue sette stagioni nella NBA. È noto per la sua difesa e offrendo Isku in panchina.

I pellicani sono 14 ° alla Western Conference dalle 12 al 39. I Raptors sono 13 ° nella Eastern Conference dalle 16:00 alle 35 pm.

