I pinguini onorano il tardo trasmettitore Mike Lange nella cerimonia pregame

PITTSBURGH – I pinguini di Pittsburgh hanno apprezzato il trasmettitore della Hall of Fame Mike Lange durante la cerimonia emotiva prima della partita di sabato contro Washington.

Lange, che è morto mercoledì all’età di 76 anni, ha chiamato Penguin Games per 46 anni e ha trascorso cinque decenni in trasmissione prima del ritiro nel 2021.

I Penguins hanno invitato i due figli di Lange, le loro famiglie e alcuni degli ex partner di trasmissione di Lange sul ghiaccio prima dell’introduzione. Il capitano a lungo termine Pittsburgh Sidney Crosby insieme a Evgeni Malkin e Kris Letang li salutarono e poi stavano con loro durante un lungo pacchetto video contenente alcune delle dichiarazioni iconiche, da “È una notte di hockey a Pittsburgh” “

I fan hanno terminato la cerimonia dando a Lange una lunga e forte ovazione, mentre uno dei suoi figli ha mostrato un cartello che diceva “Grazie Pittsburgh”.

La squadra ha collocato una grande foto di Lange accanto a un tavolo pieno di un vaso di rose gialle e una serie di cuffie lungo il campo inferiore sulla PPG Paints Arena. In una delle bancarelle radio a livello di media, che prende il nome da Lange nel 2019, c’era un’altra assemblea di fiori e un’altra serie di cuffie.

I pinguini hanno suonato gli adesivi sul retro del loro casco nero con un microfono e le cuffie costruite su uno sfondo dorato.

Lange ha trascorso quasi cinque decenni a registrare franchising dal campione della Stanley Cup cinque volte, le sue consegne uniche e le dichiarazioni imprevedibili che fungono da colonna sonora per iconici momenti di Hall of Famer Lemieux e Long -time Running Jaromir Jagr.

La Hockey Hall of the Glory ha causato Lange nel 2001, quando ha ricevuto il Foster Hewitt Award per la trasmissione dell’eccellenza.