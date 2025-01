I Pittsburgh Steelers hanno subito la sesta sconfitta nei playoff in otto stagioni

BALTIMORA — Sicurezza DeShon Elliott non ha usato mezzi termini dopo la sconfitta per 28-14 della AFC contro i Pittsburgh Steelers.

Nonostante sia rimasto nell’organizzazione solo per una stagione, Elliott ha espresso chiaramente la sua frustrazione per il ciclo di inutilità degli Steelers: un record nella stagione regolare superiore a .500 seguito da una serie di playoff senza precedenti.

“So che in passato abbiamo giocato bene all’inizio della stagione e poi siamo semplicemente a letto alla fine e la stessa merda è successa quest’anno”, ha detto Elliott dopo la partita degli Steelers. sesta sconfitta nei playoff in otto stagioni. “Abbiamo terminato la stagione con una serie di cinque sconfitte consecutive, playoff compresi. Quindi dobbiamo capire qual è il problema. Dobbiamo capire come migliorare. Dobbiamo capire come per superare quel punto dobbiamo capire come finire bene la stagione, per arrivare ai playoff.”

Gli Steelers hanno intrapreso strade diverse ogni anno per arrivare a questo punto, ma l’obiettivo è lo stesso. Nelle loro ultime due apparizioni ai playoff prima della stagione 2024, gli Steelers si sono ripresi da partenze lente per aggiudicarsi un posto per i playoff nell’ultima settimana della stagione. Hanno iniziato 11-0 nel 2020 prima di perdere quattro delle ultime cinque partite. E nel 2017, hanno vinto l’AFC North e hanno ospitato i Jacksonville Jaguars dopo un addio al primo turno. Eppure ognuna di quelle apparizioni si è conclusa nel modo in cui si è conclusa la stagione degli Steelers sabato sera a Baltimora: una sconfitta nell’unica partita di playoff.

“Sto solo valutando quello che è successo stasera”, ha detto l’allenatore degli Steelers Mike Tomlin quando gli è stato chiesto del loro schema one-and-don nei playoff. “Come vi ho detto all’inizio della settimana, quelle sono le mie borse, non quelle di questa squadra. E quindi la mia energia è in quel gruppo laggiù e in ciò che sono stati disposti a dare e nel viaggio che abbiamo intrapreso quest’anno e stasera è finita decisamente con una delusione.”

Sabato sera è stata una ripetizione dello stesso incubo che si è verificato in ciascuna di quelle sconfitte post-stagionali. Gli Steelers sono rimasti in svantaggio fin dall’inizio e sono rimasti sotto 21-0 all’intervallo, registrando il loro secondo più grande deficit nei playoff dell’intervallo dietro un vantaggio di 25 punti contro i Browns nel 2020.

“Perdere fa schifo”, ha detto l’edge rusher TJ Watt, che non ha registrato un contrasto o un licenziamento e ha subito cinque pressioni da quarterback. “Perdere cinque di fila alla fine della stagione non è niente. Sentivamo di avere una buona settimana per prepararci. Ci sentivamo pronti per questa. Non lo eravamo. Non siamo stati in grado di fermare la corsa. Noi non ho risolto il problema, quindi l’ultimo mese di calcio è stato duro.”

Consigli dell’editore 2 Correlati

Dalla sconfitta dell’AFC Championship Game del 2016 contro i New England Patriots, gli Steelers sono stati superati di 96 punti e 641 yard nelle ultime sei sconfitte nei playoff. “La partita è dura, ma non posso lamentarmene”, ha detto il difensore Cameron Heyward, che ha partecipato alle ultime sei sconfitte nei playoff. “Faranno delle giocate, ma noi dobbiamo fare le nostre, e non l’abbiamo fatto.

I Ravens iniziarono a fare quelle giocate sul loro possesso di apertura quando il candidato MVP Lamar Jackson e il running back Derrick Henry si unirono per 71 yard di corsa su un drive che si concluse con una corsa di touchdown di 15 yard di Rashod Bateman. I Ravens hanno avuto ancora più successo nel lanciare la palla nel loro secondo drive da punteggio, lanciando esclusivamente la palla durante un drive di 98 yard che è stato coronato dalla corsa di touchdown di 8 yard di Henry. Alla fine della notte, i Ravens avevano accumulato 299 yard di corsa su una difesa di corsa degli Steelers, un tempo robusta.

“Essere chiamati 300 iarde è peggio che passare 300 iarde”, ha detto Elliott. “Era come un testamento. Sicuramente oggi si sono messi una cintura sul sedere.”

Come è avvenuto durante le quattro sconfitte consecutive degli Steelers alla fine della stagione regolare, i difensori hanno faticato a verbalizzare ciò che doveva cambiare, non solo nella sconfitta di sabato ma anche nello scivolone di fine stagione e nel recente allungamento. sconfitte nei playoff.

“È troppo fresco”, ha detto Watt. “Non lo so. Non ho le risposte. Ovviamente, se avessi avuto le risposte, avrei fatto qualcosa di diverso questa settimana. Sentivo che avevamo avuto una buona settimana, una buona settimana per prepararci. avevamo una formazione di ragazzi relativamente sana, soprattutto a livello difensivo, mi sentivo come se avessimo fatto una settimana di allenamenti e non eravamo correlati”.

Watt in seguito aggiunse: “Se avessi una risposta, non saremmo qui adesso. Dovrò guardarmi allo specchio e parlare, ma non ho le risposte”.

Anche se non sono riusciti a realizzare le soluzioni necessarie, i giocatori che hanno parlato dopo la partita sono stati unanimi nel dire che Tomlin non era il problema.

“Non sono preoccupato per il messaggio di Mike”, ha detto Heyward. “Sono preoccupato per la nostra tecnica e la nostra esecuzione. Questo è ciò che mi preoccupa davvero. Vorrei che giocassimo molto meglio. Non è una novità, non è rivoluzionario, ma c’erano opportunità che abbiamo avuto e non abbiamo fatto non prendere.”