I primi cinque potenziali RAM commerciali QB Matthew Stafford

Los Angeles Rams vorrà davvero cambiare? È una domanda legale dopo il rapporto sui media della NFL questo fine settimana che Rams ha dato a Stafford il permesso di parlare con altre squadre del suo valore.

Jordan Schultz Fox Sports della NFL ha anche riferito negli ultimi giorni che Rams e Stafford preferirebbero entrambi insieme nel 2025, ma devono risolvere la sua situazione contrattuale. Il quarterback di 37 anni è un elenco di $ 4 milioni a marzo, ma altrimenti non ha denaro garantito nel suo contratto da $ 23 milioni.

L’anno scorso, Stafford e Rams hanno fatto una dura negoziazione che ha concluso che Los Angeles ha addolcito il suo negozio per il 2024 trasferendo $ 5 milioni dal suo risarcimento del 2025 e ha garantito tutti i 40 milioni di dollari. Stafford ha fornito da un giovane elenco di Rams a giocare al campione finale Eagles e ai progressi del gioco del titolo NFC.

Questa settimana, un rappresentante di Rams e Stafford intende incontrarsi nello scouting della NFL a Indianapolis per vedere se troveranno una base comune per un nuovo accordo. Se finalmente non riescono, LA alla ricerca della selezione del primo round per Stafford.

Ecco cinque squadre sensibili come potenziali partner commerciali.

GM Chris Ballard e il capo allenatore Shane Steichen hanno guadagnato un anno di ritorno dal proprietario di Colts Jim Irsay. Tuttavia, Steichen ha licenziato il coordinatore difensivo Gus Bradley sostituendolo con l’ex coordinatore della difesa di Cincinnati Bengals a Lou Anaruma. Ciò significa che Steichen e Ballard potrebbero essere nel prossimo blocco di taglio.

Colts è una vittoria. E anche se il giovane difensore Anthony Richardson ha avuto un momento, è stato alla migliore delle ipotesi incoerente sul campo, inviando un record di 8-7 e 67,8 passanti in carriera con 11 passaggi di touchdown e 13 rapimenti. Stafford offre a Colts un chiaro aggiornamento al difensore nella divisione vincente in AFC South, mentre Rams ottiene il Texas dalla NFC.

Indy possiede la selezione di n. 14 nella natura NFL del 2025.

Se i Vichinghi sono pronti a pagare i soldi del difensore di alto livello, a chi preferiresti Sam Darnold o Stafford? Il Minnesota ha dimostrato che è stato costruito per vincere ora, inviando un record di 14-3 durante la stagione regolare del 2024. Ma mentre Darnold ha giocato vicino al livello MVP durante la stagione regolare, si è insinuato in una delusione per i Rams durante il dopo- stagione.

E mentre il professionista del secondo anno JJ McCarthy ha continuato a lavorare all’intervento al ginocchio, il capo allenatore Kevin O’Connell ottiene un giocatore che conosce ai suoi tempi a Los Angeles. Stafford, d’altra parte, è tornato alla North Division della NFC, che conosce bene con 12 anni con Lions.

I Vichinghi possiedono la selezione totale della bozza n. 24.

Quando Tom Brady, proprietario di Pete Carroll e delle minoranze, stanno cercando di alzare rapidamente le cose intorno a Las Vegas, Stafford sarebbe la chiave, una canzone di base in questo sforzo. I Raiders sono insoddisfatti del ruolo più importante dello sport dopo essersi trasferito da Derek Carr più di due anni fa. Alla fine ha pagato gli ultimi due allenatori di Raiders e GMS il loro lavoro.

Assicurare Carroll di Stafford avrebbe un difensore del ponte che potrebbe aiutare i Raiders ora a vincere nella serie AFC West molto competitiva quando danno loro l’opportunità di sviluppare e amare opportunità di sviluppo dietro un giocatore di segnale esperto.

Las Vegas possiede la raccolta di n. 6 e 37 nella bozza.

Come Colts, il capo allenatore Brian Daboll e il CEO Joe Schoen sono ora travolgenti dopo la stagione catastrofica, quando i Giganti hanno dato i loro migliori giocatori per accedere all’ufficio libero con il loro concorrente e portarli al Super Bowl.

Ancora peggio, i Giganti hanno pagato il difensore Daniel Jones invece di Saquo Barkley e lo hanno rilasciato per meno di due anni per continuare la sua continuazione di suonare. Stafford significherebbe un enorme aggiornamento sul difensore, forse permettendo a New York di competere a NFC East. Ha già familiarità con lo staff tecnico quando suo fratello Chad Hall si è unito ai Giganti come assistente di squadra come allenatore del difensore.

La scelta totale di New York # 3 sembra troppo costosa, ma il club ha anche 34 selezioni.

La combinazione di Justin Fields e Russell Wilson ha aiutato gli Steelers a guidare nella stagione dopo. Ma il crimine ha schizzato la quota, in media solo 14,2 punti nelle ultime cinque partite dell’anno – tutte le perdite.

Nel frattempo, Stafford ha recentemente giocato al meglio alla fine dell’anno, stabilendo un record di 13-1 a dicembre e durante il suo punteggio 5-2 durante il suo ufficio Rams. Il quarterback è stato un problema persistente a Pittsburgh, specialmente quando Ben Roethlisberger si è ritirato alcuni anni fa.

Sebbene gli Steelers abbiano evitato di finire con un record perdente dal 2003, non hanno vinto i playoff dalla stagione 2016. Il loro successo della stagione regolare ha anche impedito loro di poter scegliere QB al primo turno. Nel progetto n. 21 del 2025, la scelta è lo stesso dilemma, ma può essere il livello commerciale di Rams.

Eric D. Williams Ha annunciato la NFL per più di un decennio, coprendo Los Angeles Rams per Sports Illustrated, Los Angeles per ESPN e Seattle Seahawks Tacoma News Tribune. Seguila su Twitter @eric_d_williams .

