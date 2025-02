I primi cinque tiri rapidi di MLB sotto la stagione 2025

Questa offseason è ricordata nell’inverno di Juan Soto quando Mets è diventato il vincitore degli Yankees al giocatore più costoso della storia della storia dello sport dall’altra parte del paese, mentre Dodgers (presumibilmente) ha rotto la partita dall’altra parte. Gli alimentatori più popolari degli agenti liberi, Blake Snell, Corb Burnes e Max Fried, hanno trovato tutte le nuove squadre, Astrot ha cambiato Kyle Tucker e la sensazione di un’altra melodia dal Giappone è discesa a Los Angeles.

Ma di tutti i movimenti più importanti che hanno determinato la stufa calda sul baseball della Major League negli ultimi mesi, c’erano anche una manciata di firme e negozi sotto il radar che potevano spostare l’ago, anche se non erano i titoli più grandi in quel momento .

Poiché “Under the Radar” è una frase soggettiva, includiamo alcune regole di base di questa canzone: l’elenco seguente includerà solo i giocatori che faranno meno quest’anno rispetto all’offerta di qualificazione (che bussa a Walker Buehler, che ha ricevuto esattamente un anno, $ 21,05 milioni – Red from Sox e potrebbe essere creato in contanti il ​​prossimo inverno se potrà costruire un nuovo fantastico ottobre). Inoltre, 25 giocatori che hanno firmato il denaro più garantito di questo inverno non sono inclusi nel prezzo (ciò che elimina Nick Pive e Ha-Seong Kim, che potrebbero essere un negozio per i raggi in due anni e $ 29 milioni o dopo aver ricevuto entrambe le squadre dopo È inevitabile dopo essere stato inevitabile cambiato in potenziali), ma i giocatori che valevano almeno 3,0 bwar la scorsa stagione (che hanno eliminato alcuni dei migliori scambi, tra cui Tucker e Garrett Crochet). Infine, poiché qualsiasi dodger, Mets o Yankees ha acquistato questa offseason, prestando attenzione, questo elenco è focalizzato sulle altre 27 squadre di MLB.

Ci sono cinque osservazioni con esso.

Comincio annunciando l’ovvio: Astro non è una squadra migliore ora rispetto allo scorso anno con Kyle Tucker e Alex Bregman. Ma c’è motivo di credere che Paredes possa avere successo a Houston, dove non prende molto per trovare i sedili con la sua forza di attrazione. Tutti i 72 anni della carriera di cinque anni di Paraade sono andati al centro sinistro o sinistro, il che ha reso il suo ictus una vestibilità strana e improduttiva l’anno scorso a Wrigley Field, a 355 metri da sinistra. Le restrizioni più amichevoli di Houston sul battitore per la mano destra, si trovano a soli 315 metri dal campo sinistro delle scatole di Crawford, sono molto più da vicino in linea con le dimensioni che hanno aiutato il successo di Paredes a Tampa Bay.

Negli ultimi tre anni, nessun battitore a mano giusta qualificata ha tirato la palla più spesso delle Paredes. Negli ultimi due anni, l’unico giocatore MLB che gioca più pallavolo di quanto Paredes è Marcus Semien. Paredes non è noto per il suo resistente contatto, si trova nella parte inferiore dell’MLB per sofferenza dura ogni due anni, ma ma il parco ex minuto (precedentemente minuto) cede più tiri in casa in palle scarsamente colpite di qualsiasi luogo per Grandi aziende. Dopo aver iniziato 31 viaggi a Rays nel 2023, Paraede ha colpito solo le ultime 19 stagione tra Tampa Bay e Chicago. Tuttavia, se avesse giocato a tutte le partite in casa a Houston, avrebbe battuto 26. La brillante disciplina record di Paredes, insieme alla sede giusta per sfruttare il suo elevato angolo di lancio, che potrebbe portare a un produttivo 2025.

4.

Quando il Jurickson Profar ha lasciato il tavolo, era molto per gruppi di alternative per gli stranieri necessari per gli stranieri che stanno ancora cercando aiuto sul mercato a febbraio. Il fatto che Diamondbacks sia riuscito a ottenere Grichuk per $ 5 milioni – ha tecnicamente guadagnato $ 2 milioni la prossima stagione con un’alternativa da $ 5 milioni al 2026, che include $ 3 milioni in acquisti e può guadagnare altri incentivi da $ 500.000 – alla volta concorrenti Royal Avrei potuto davvero usare Outfield Pop è un’altra benedizione per la squadra dell’Arizona che ha scioccato la lega all’inizio di questo inverno vincendo la lotteria Burnes.

Grichuk è riuscito in un ruolo part-time la scorsa stagione in Arizona dopo essere tornato dall’intervento alla caviglia destra, giocando entrambi i punti di campo d’angolo e in collaborazione con Joc Pederson come gruppo destro chiamato D-Backs. Quando ha visto la maggior parte del suo tempo contro un aumento delle mani sinistro, Grichuk ha inviato la più alta percentuale di WRC+e la sua carriera, che ha raggiunto il 39% meglio della media della lega. Ha anche scritto la sua più alta carriera di successo quando ha concluso il 279 album su OPS nel 2024 .875. Secondo Bwar, è stata la migliore stagione di 32 anni (BWAR) dal 2018 a Toronto.

Grichuk potrebbe non offrire lo stesso valore totale delle migliori alternative straniere del governo, ma per una squadra che ha perso sia dal punteggio più alto di Christian Walker che a Pederson Baseball, l’aggiunta di Grichuk è l’ultimo esempio del D-Backrest. Modi per mettersi bene nel viaggio di ritorno dopo che è stato perso nella danza nel 2024 con 89 vincite. Grichuk dovrebbe aiutarli in un ruolo simile quest’anno, bilanciando la loro all’estero e possibilmente raggruppati di nuovo con DH con Pavin Smith a mano sinistra.

Forse è diventato i Phillies che la rotazione dei Phillies era già accatastata, o forse è perché questo accordo è arrivato un giorno dopo che Josh Naylor è stato scambiato con i Diamondbacks e Paul Goldschmidt ha firmato con gli Yankees, e un giorno a Butere ha fatto il giro di SOX Il fatto che Luzardo vada a Phillies da due visualizzazioni di livello inferiore non ha ricevuto l’attenzione che merita. Luzardo, che ha iniziato la Wild Candy Series 1 nel 2023, non è un agente libero fino al 2027 e dovrebbe guadagnare solo più di $ 6 milioni nel 2025. Quando stai prendendo in considerazione il prezzo degli steli d’élite questo inverno, le storie, le storie Forza, il prezzo di questo inverno il prezzo-il prezzo di questo inverno-il prezzo-il prezzo di questo inverno AAV, Burnes e Snell hanno avuto $ 27-33 milioni in un contributo finanziario ben calcolato per aumentare la potenziale influenza.

Come gli altri in questo elenco, gli infortuni hanno sicuramente avuto un ruolo nel sopprimere il suo valore. Ma questo ha anche 27 anni, finendo 12 ° tra tutti i principianti che hanno lanciato almeno 200 inning tra il 2022 e il 23. Finora, tutte le voci sono che Luzardo è sopra la sua risposta allo stress alla schiena che ha concluso la sua stagione 2024 in anticipo. Se riesce a trovare la sua forma 2023 prima di tornare e i problemi del gomito gli hanno limitato 5,00 ERA a più di 12 inizi la scorsa stagione, questo potrebbe essere un grande GET e sembra che la squadra di Phillies sia approfondita (e più in cima alla prospettiva di lancio Andrew Painter in arrivo). Sulla carta, è difficile per la squadra competere con le armi a Los Angeles. Ma quando è in una sana abilità di Luzardo, Phillies poteva fare una discussione.

2. 2b Gleyber Torres: firmato per Tigri per un anno, $ 15 milioni

Questa offseason, un anno e $ 15 milioni potrebbero farti una start-up all’età di 36 anni o una doppia linea di 28 anni, che era solo il leader di AL Champs. Mi piacciono le probabilità di quest’ultimo, il che fa una maggiore impressione. Justin Verlander, Charlie Morton e Alex Cobb hanno firmato tutto allo stesso prezzo di Torres, il che mostra quanto Torres fosse caduto dopo l’anno del delusione in Bronx, che lo ha visto intorno alla media della lega media con un mix di gaffes baserici e difendendo il ferro nel ferro Game 1. Ma rappresenta anche un commercio che potrebbe essere nelle mani delle Tigri se Torres è in grado di costruire la sua altra metà forte e giocare le sue capacità nel contratto del cuscino prima di testare nuovamente il mercato.

Dopo il terrificante inizio della stagione nel 2024, Torres se ne andò dopo la pausa. Quando Yankees stava cercando una scintilla offensiva, Torres ha spinto il punto di piombo a fine agosto e ha iniziato a mostrare molto più di 3-4 giocatori di guerra che aveva a New York negli ultimi due anni. Sebbene non possa mai soddisfare le lussuose aspettative di lui quando ha lanciato 62 case, di cui le prime due stagioni in campionato hanno il doppio di 22 anni, può ancora essere una canzone offensiva molto produttiva. Dovrebbe immediatamente aiutare la squadra di Detroit, che aveva un disperato bisogno di un’altra mazza per la mano destra per bilanciarlo con un giovane gruppo pesante lasciato. Sebbene Torres non abbia Mash 25 corse in casa, il suo disco in disciplina è utile per il gruppo Tigri, che ha avuto 10 reati dal fondo dell’anno scorso. L’ambiente di stress più basso potrebbe portare il miglior torres possibile mentre si sforza di utilizzare quest’anno come cuscino a Detroit.

1. SP Shane Bieber: firmato con guardie per due anni, $ 26 milioni (opt-out)

Quando Bieber uscì dalle porte nel 2024 in 20 colpi durante i suoi primi due inning durante le sue prime due partenze, due cose sembravano essere chiare: questa non era la stessa versione del lanciatore la cui percentuale era continua nel post -anni dopo post -years. La stagione di Cy Young del 2020 e le guardie dovrebbero godersi il piccolo tempo che avevano lasciato con lui durante la loro rotazione. Sembra che la stagione 2024 sarebbe l’ultima di Bieber a Cleveland, data la riluttanza del gruppo di proprietà per il libro paga. Ma a tutte le probabilità, Bieber dona di nuovo una camicia Cleveland, almeno per la stagione 2025. Coloro che erano nei viaggi della coppia erano l’unico Bieber prima di aver bisogno di Tommy John in aprile. È probabile che il recupero duri nel mezzo della prossima stagione.

È stato un tempismo brutale per Bieber perché il doppio All-Star ha reso gratuitamente l’agenzia, ma ha dato ai caregiver che gli sono costati solo $ 10 milioni per tutto ciò che può offrire nel 2025. Se la sua ripresa richiede più tempo del previsto o previsto Non è in grado di tornare al modulo, Bieber ha un’opzione di $ 16 milioni per il 2026, che include acquisti da 4 milioni di dollari. Quindi questo accordo è di $ 14 milioni per una stagione o $ 26 milioni per due. Ad ogni modo, è una vittoria significativa nel ciclo di Cleveland, che ha bisogno di aiuto la scorsa stagione dopo una raccolta di 4,40 ERA. Bieber non si incontra fino al 30 maggio e $ 26 milioni che lo garantiscono per due stagioni, è circa lo stesso importo di Nathan Eovaldi (durante il suo età-35 anni) e Sean Manaa (durante il suo periodo di 33 anni) per il Le prossime tre stagioni hanno firmato questo inverno. Se Bieber si avvicina a quello che sembrava all’inizio della scorsa stagione, sia nel 2025 che come certificato nel 2026, potrebbe essere un enorme dispositivo di separazione ugualmente enorme.

Rowan Kavner è uno scrittore MLB per Fox Sports. In precedenza ha coperto La Dodgers, La Clippers e Dallas Cowboys. LSU -Grad, Rowan è nato in California, è cresciuto in Texas, quindi è tornato sulla costa occidentale nel 2014. Seguilo su Twitter @Ownakavner .

