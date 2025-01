I pro e i contro delle ultime regole della NASCAR

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

Il messaggio più importante tra le modifiche alle regole della NASCAR della scorsa settimana è stato questo: non mettere palesemente da parte un altro pilota di proposito, altrimenti le conseguenze potrebbero far deragliare la tua stagione.

La NASCAR non lo ha detto apertamente, ma le sue nuove regole di deroga lo rendono sicuramente chiaro.

NASCAR ha dichiarato che qualsiasi rinuncia alla partecipazione ai playoff in assenza di una gara, concessa a causa dell’assenza di un pilota per motivi non medici (o emergenze familiari), comporterebbe la perdita di tutti i punti playoff guadagnati durante la stagione regolare da parte del pilota.

Ciò significa che un pilota che avanza ai playoff avrà i suoi punti ripristinati a 2000 senza punti playoff. Se il pilota arriva al turno successivo, sarebbero 3000 più solo i punti playoff guadagnati nel turno precedente.

È un grande successo per un momento di indifferenza se un pilota fa qualcosa di così eclatante in pista (o forse fuori pista) che la NASCAR ritiene di dover arrestare il pilota.

Ciò richiede che la NASCAR gestisca queste situazioni con un po’ più di sfumature poiché le sospensioni ora portano più peso rispetto al passato. E doveva farlo. Dovrebbe uccidere le possibilità di campionato di un pilota? Forse. Questo è un buon test per vedere se impedisce a un pilota di attirarne un altro in pista.

La regola influenzerebbe anche Kyle Larson nel suo tentativo di Indy 500. Se non tornasse per iniziare la gara di Coppa a Charlotte, perderebbe tutti i punti dei playoff. Ciò danneggerà sicuramente i conducenti che vogliono giocare il doppio violino, qualcosa che la NASCAR dovrebbe abbracciare, ma l’anno scorso era evidente che la NASCAR non vuole giocare il secondo violino per qualche motivo. Questo è deludente, perché il potenziale interesse a sorpresa da parte di un pilota di punta che cerca di competere sia in IndyCar che in NASCAR nello stesso giorno dovrebbe rendere inutile la rinuncia irrilevante.

La parte ironica? Un’altra regola NASCAR è progettata per coprire i piloti di altre serie (a patto che non saltino una gara nella propria serie), poiché la NASCAR consente il 41esimo posto nelle gare per un pilota di livello mondiale di un’altra serie, se necessario. in campo per la gara se il pilota non può qualificarsi naturalmente.

Ciò significa che Helio Castroneves arriverà alla Daytona 500. Vuole arrivarci in modo naturale perché fare a modo suo significa che Trackhouse otterrebbe i soldi della borsa. Se una squadra si aggiudica il 41° posto, se non è idonea a competere con un pilota di punta nella seconda serie, non riceverà alcun dollaro.

Questa regola può sminuire l’ingresso di un pilota in gara, ma apre gli occhi. Crea anche un meccanismo in modo che quando la NASCAR gareggia a livello internazionale, come è successo quest’anno a Città del Messico, a un pilota di punta di quel paese può essere garantito un posto in gara.

Che sia necessario o meno è discutibile, e certamente non era qualcosa che la gente chiedeva a gran voce – quindi per coloro che si chiedono perché, quelle domande sono valide – ma se questo finisce per mettere più riflettori sullo sport, va bene.

L’unica cosa che si spera non faccia è creare inutili polemiche, che è ciò che sembrava fare la politica dei veicoli danneggiati, soprattutto nell’era delle auto di nuova generazione, e soprattutto in passato.

Con le nuove regole, la NASCAR ha stabilito procedure per consentire ai team di lavorare sulle auto in un’area designata del garage. Con un’auto di nuova generazione, sono necessarie meno saldature e lavorazioni meccaniche, quindi potrebbero non esserci tanti motivi per preoccuparsi che i team lavorino su un’auto per un’ora e poi mettano in pista un veicolo ancora gravemente danneggiato. . Le nuove regole tolgono anche dalle mani della NASCAR se un rimorchio al garage possa porre fine alla giornata di un pilota.

Proprio come ogni volta che la NASCAR stabilisce una regola, ci sono domande sulle conseguenze indesiderate. Un pilota sospeso per i playoff correrà diversamente sapendo che non ci sono punti playoff in classifica? Ci saranno un sacco di team e piloti che cercheranno di ottenere una designazione provvisoria per talenti di livello mondiale che non siano un pilota NASCAR a tempo pieno? Le auto rottamate che in precedenza sarebbero state ai margini della politica sui veicoli danneggiati ora stanno tornando in pista e causando precauzioni?

Tutto è possibile. Meglio o peggio però? Sembra che la maggior parte di questi cambiamenti alle regole siano positivi.

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Si è occupato di sport motoristici per decenni, tra cui più di 30 serie Daytona 500, e ha lavorato per ESPN, Sporting News, la rivista NASCAR Scene e The (Daytona Beach) News-Journal. Seguitelo su Twitter @bobpockrass.