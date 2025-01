I proprietari del Wrexham Justin Verlander investono in La Equidad

Gli attori di Hollywood Ryan Reynolds, Rob McElhenney ed Eva Longoria sono tra gli investitori del gruppo statunitense che ha acquisito la massima divisione colombiana La Equidad.

Il gruppo è guidato dall’investitore immobiliare Al Tylis, che è co-presidente del Club messicano Necaxa, e Sam Porter, CEO di Necaxa e MLS il franchise della DC United.

Reynolds e McElhenney hanno anche acquistato una partecipazione di minoranza in Necaxa nell’aprile 2024, con il gruppo di proprietà della squadra messicana che in cambio ha acquistato una partecipazione in Wrexham.

Anche la star del baseball americano Justin Verlander e l’ex giocatore della NBA Shawn Marion fanno parte del gruppo di investimento che acquista La Equidad. Il club ha confermato in un comunicato che l’acquisizione è stata approvata dalla lega colombiana Dimayor.

“Diamo il benvenuto ad Al Tylis e Sam Porter che arrivano con una visione chiara a lungo termine per continuare a rafforzare il nostro club”, La Equidad pubblicato su X. “Questo è il primo passo verso un futuro ricco di opportunità.”

I proprietari del Wrexham Rob McElhenney e Ryan Reynolds fanno parte di un gruppo che investe nella squadra colombiana La Equidad. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Un comunicato del club aggiunge: “Al Tylis e Sam Porter non hanno solo una vasta esperienza nel mondo dello sport, ma anche il supporto di personalità riconosciute come Eva Longoria, Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion e Scott.” Galloway.»

La Equidad, con sede nella capitale colombiana Bogotà, è stata fondata nel 1982 e la scorsa stagione si è classificata 13esima nel campionato a 20 squadre. Il loro Estadio Metropolitano ha una capacità di 10.000 posti.

Reynolds e McElhenney hanno suscitato scalpore nel calcio inglese quando hanno acquisito il Wrexham nel 2021.

Il Wrexham è stato promosso due volte dall’arrivo della coppia di stelle ed è di nuovo in lizza per questo dato che si trova al terzo posto nella League One, dietro Birmingham City e Wycombe Wanderers di Tom Brady.