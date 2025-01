I Raiders annunciano ufficialmente Pete Carroll come nuovo allenatore

Pete Carroll è stato annunciato sabato come nuovo allenatore di Las Vegas, e i Raiders speravano che il 73enne avrebbe portato stabilità a un’organizzazione che ne è mancata, anche come capo allenatore più anziano della NFL.

Il team e Carroll hanno concordato in linea di principio venerdì un accordo di tre anni con un’opzione di squadra di un anno, ha detto all’Associated Press una persona a conoscenza dell’accordo. La persona ha parlato con AP in condizione di anonimato perché in quel momento il contratto non era ancora stato firmato.

Il club non ha rivelato i termini del contratto.

Prima di diramare il comunicato stampa, i Raiders hanno postato sui social una foto che mostrava chewing gum sullo sfondo del campo di allenamento indoor. Carroll è noto per masticare gomme in disparte.

Carroll sostituisce Antonio Pierce, licenziato dopo essere andato 4-13 nella sua prima stagione completa. Pierce era 5-4 come allenatore ad interim nel 2023 dopo aver sostituito Josh McDaniels.

I Raiders sperano che Carroll possa ripetere il suo successo a Seattle, dove ha guidato i Seahawks a due apparizioni al Super Bowl. Hanno vinto tutto nella stagione 2013 e hanno avuto un’intercettazione in end zone lontano dal duello consecutivo.

Ha giocato 14 stagioni con i Seahawks ed è andato 137-89-1.

Carroll diventa il 14esimo allenatore della squadra da quando Jon Gruden è stato ceduto al Tampa Bay nel 2002. È il quinto allenatore, anche con un ruolo ad interim da quando i Raiders si sono trasferiti a Las Vegas nel 2020.

Ha iniziato la sua carriera da capo allenatore della NFL con i New York Jets nel 1994, ottenendo un record di 6-10. Aveva 27-21 anni in tre stagioni con i Patriots dal 1997 al 1999 e si è unito a Seattle nel 2010 dopo nove stagioni con la USC. Ha guidato i Trojan del 2004 al campionato nazionale e al campionato AP del 2003.

Nel complesso, Carroll è 170-120-1 nella NFL.

Diventa il terzo allenatore dal 1940 a gestire almeno quattro squadre, unendosi a Bill Parcells e Marty Schottenheimer.

Rapporto dell’Associated Press.

