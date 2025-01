I Raiders hanno preso una decisione su un nuovo GM

I Las Vegas Raiders hanno trovato il loro nuovo direttore generale.

Secondo l’insider senior di ESPN Adam Schefter, l’organizzazione sta assumendo l’assistente direttore generale dei Tampa Bay Buccaneers John Spytek come direttore generale.

Come osserva Schefter, nella sua carriera come dirigente della NFL, Spytek ha lavorato con artisti del calibro di Andy Reid, Mike Holmgren, John Harbaugh, John Elway, Jason Licht, Tom Heckert e Gary Kubiak.

Spytek ha iniziato la sua carriera nella NFL nel 2004 come stagista operativo con i Detroit Lions.

Ha poi trascorso le cinque stagioni successive con i Philadelphia Eagles come stagista e scout.

Dopo la fine del suo periodo a Filadelfia, rimbalzò in giro per il campionato per le successive 10+ stagioni con Cleveland Browns, Denver Broncos e Tampa Bay Buccaneers.

Ha aiutato sia i Broncos a vincere il Super Bowl nel 2015 che i Buccaneers a vincere il Super Bowl nel 2020.

Il 44enne ha un grande compito davanti a sé mentre cerca di far girare la nave a Sin City.

Nelle ultime 22 stagioni, i Raiders hanno raggiunto i playoff solo due volte.

La loro ultima vittoria post-stagionale risale al campionato AFC nel 2002, prima di perdere successivamente contro Jon Gruden e i Buccaneers nel Super Bowl.

Il 2002 fu anche l’ultima volta che i Raiders vinsero l’AFC West.

Spytek ora cercherà di trovare il suo capo allenatore e di aiutarlo a costruire un elenco in una divisione ricca.

Il tempo dirà se è l’uomo giusto per il lavoro.

