I Raiders hanno preso una decisione sul futuro di Tom Telesco

Oltre a cercare un nuovo allenatore, i Las Vegas Raiders sono anche alla ricerca di un nuovo GM.

Dopo aver licenziato l’ex allenatore Antonio Pierce all’inizio di questa settimana, la squadra ha appena deciso di licenziare il GM Tom Telesco (secondo Tom Pelissero di NFL Network).

Il proprietario Mark Davis e Co. passando dall’ex GM dei Chargers dopo solo una stagione.

IL #Predoni licenziato il direttore generale Tom Telesco. pic.twitter.com/Z6FhkF5Bwr — Tom Pelissero (@TomPelissero) 9 gennaio 2025

I Raiders hanno molta strada da fare indipendentemente da chi assumono come capo allenatore e GM.

Questa organizzazione ha lottato per trovare la sua strada negli ultimi due decenni.

Nelle ultime 22 stagioni, i Raiders hanno raggiunto i playoff due volte, e nello stesso arco di tempo hanno ottenuto solo due stagioni vincenti.

Questa base di fan è affamata di un vincitore, quindi le decisioni che il proprietario Mark Davis prenderà come capo allenatore e GM saranno fondamentali per andare avanti.

Ciò che è certo è che ci sono molti grandi nomi di allenatori là fuori come Mike Vrabel, Pete Carroll, Ben Johnson, Kliff Kingsbury, Aaron Glenn e molti altri.

Se vengono assunte le persone appropriate sia per la posizione di capo allenatore che per quella di GM, può iniziare il processo di ribaltamento del roster.

Questa è una delle peggiori squadre del campionato, reduce da tre stagioni consecutive perdenti.

Las Vegas non può andare molto peggio come organizzazione, ed è per questo che Mark Davis ha lavorato più duramente che mai.

