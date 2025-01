I Raiders licenziarono il direttore generale Tom Telesco dopo un anno, una stagione 4-13

I Las Vegas Raiders hanno licenziato il direttore generale Tom Telesco giovedì, appena un anno dopo la sua assunzione.

La mossa fa parte di un processo di pulizia dopo una stagione 4-13, che includeva anche il licenziamento dell’allenatore Antonio Pierce martedì.

“Apprezziamo i suoi sforzi per costruire le basi per il futuro”, ha dichiarato il club in una nota. “Auguriamo il meglio a Tom e alla sua famiglia.”

Rapporto dell’Associated Press.

