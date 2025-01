I Rams onorano i tifosi colpiti dagli incendi a Los Angeles con una vittoria dominante sui Vikings

Eric Williams Reporter della NFL

GLENDALE, Arizona. – Durante le prove di venerdì, Cooper Kupp ha immediatamente notato pennacchi di fumo provenienti dalla direzione della sua casa vicino alla struttura dei Rams a Woodland Hills, in California.

Successivamente, si è vestito rapidamente e si è diretto a casa per assicurarsi che fosse sicuro. Kupp aveva già evacuato la sua famiglia a Santa Barbara mentre gli incendi che infuriavano a Los Angeles si avvicinavano alla sua casa.

“Posso vedere il mio quartiere dal campo”, ha detto Kupp a FOX Sports. “Abbiamo visto del fumo nel nostro quartiere nel bel mezzo dell’allenamento. Subito dopo l’allenamento, i ragazzi sono corsi al parcheggio per prendere le loro cose e assicurarsi che le loro famiglie stessero bene.”

Dopo che è scoppiato un incendio vicino alla struttura di allenamento della squadra a Woodland Hills, diversi giocatori e allenatori sono stati avvisati venerdì di evacuare o lasciare le loro case per precauzione. Ciò includeva il capo allenatore Sean McVay che si assicurava che la moglie Veronika e il giovane figlio Jordan fossero al sicuro.

I Rams avrebbero dovuto ospitare la partita delle wild card di lunedì al SoFi Stadium. Tuttavia, la NFL ha spostato la partita perché non voleva attirare i primi soccorritori che lavoravano per contenere gli incendi per giocare a Los Angeles. Così lunedì sera allo State Farm Stadium fuori Phoenix, con violenti incendi come sfondo, i Rams erano taglienti mentre correvano fuori dal tunnel sul loro campo di casa temporaneo per affrontare i Minnesota Vikings.

Sì, hanno giocato la prima wild card team da 14 vittorie nella storia della NFL, ma LA aveva già battuto i Vikings nella settimana 8 di questa stagione.

I Rams si aspettavano di vincere.

E lo hanno fatto in modo convincente. McVay ha battuto il suo protetto, l’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell, 27-9. Quindi domenica i Rams affronteranno i Philadelphia Eagles nel round divisionale della NFC. I Vikings stanno pianificando le vacanze fuori stagione e stanno iniziando a pensare a chi sarà il loro quarterback la prossima stagione.

Anche se la settimana discontinua ha reso difficile la preparazione, Kupp ha detto che la vittoria è stata importante.

“È stato enorme”, ha detto Kupp a FOX Sports. “È stata un’opportunità per brillare, un momento per portare gioia, qualcosa che è stato così in contrasto con quella che è stata una settimana per le persone.

“Abbiamo potuto correre fuori e vedere tutte le persone che si sono sacrificate per venire in Arizona nel mezzo di tutto quello che stava succedendo e fare comunque il viaggio per guardare una partita di football. Sentivamo la responsabilità di assicurarci di essere pronti a partire .”

Il quarterback dei Rams Matthew Stafford ha iniziato la partita nel riscaldamento e ha completato i suoi primi 10 passaggi. Ha terminato 19 su 27 per 209 yard, due touchdown e nessuna intercettazione. Con il suo sforzo, Stafford ha superato Warren Moon (2.578) per il quarto maggior numero di yard nelle prime nove partite di playoff di un QB con 2.672.

Ancora più impressionante, dal 2021, Stafford ha un record di 19-3 da dicembre a febbraio. La sua percentuale di vittorie dell’86,4% è la migliore di qualsiasi quarterback con almeno 10 partite giocate. È 5-1 nei playoff come membro dei Rams.

Stafford è stato particolarmente efficace contro la difesa esplosiva del Minnesota. Ha terminato 14 su 18 per 178 yard e due punteggi quando i Vikings hanno portato più di quattro rush, cosa che è avvenuta il 69% delle volte, secondo Next Generation Stats.

“Ho solo provato ad andare là fuori ed essere aggressivo”, ha detto Stafford. “In questo periodo dell’anno, non sei davvero ricompensato per essere timido. Devi uscire e giocare; devi uscire e vincere le partite nei playoff. Non puoi semplicemente sperare che le cose vadano bene . uccisione.”

Matthew Stafford, Rams esclude Sam Darnold, Vikings

Per il Minnesota, Sam Darnold ha faticato nel suo primo inizio post-stagionale. È stato licenziato nove volte, ha girato la palla due volte ed è stato messo sotto pressione nel 52% dei suoi snap.

Con l’ex compagno di squadra dei Rams Aaron Donald che guardava dagli spalti, il co-capitano difensivo Kobie Turner ha portato Los Angeles ai licenziamenti con due. I Rams finirono con otto giocatori che registrarono almeno mezzo licenziamento, e i nove licenziamenti di Los Angeles eguagliarono il record di partita singola della NFL.

Jared Verse ha restituito un fumble di Darnold per 57 yard per un punteggio. Ma il candidato Defensive Rookie of the Year era deluso di non essere stato licenziato.

“Dico, che diavolo, è una festa a sacco e non sono invitato”, ha scherzato Verse.

I Rams avevano 335 persone nel loro gruppo itinerante, inclusi giocatori, allenatori e famiglie. Venerdì la squadra è volata in Arizona su due aerei forniti dagli Arizona Cardinals. Hanno anche offerto un servizio di bus navetta gratuito dal SoFi Stadium allo State Farm Stadium per 1.500 abbonati.

L’ultima volta che la NFL ha giocato in Arizona è stata 22 anni fa a causa degli incendi nel sud della California. Il 27 ottobre 2003, gli incendi a San Diego costrinsero i Chargers a spostare la partita di Monday Night Football contro i Miami Dolphins al Sun Devil Stadium dell’Arizona State.

Lunedì, i tifosi dei Rams si sono presentati in gran numero e hanno camminato fuori dallo State Farm Stadium.

Ciò non è passato inosservato a giocatori come il linebacker esterno di Rams Michael Hoecht.

“Correndo fuori dal tunnel e sentendo il rumore e vedendo la quantità di blu sugli spalti, sono così grato che tutte quelle persone abbiano viaggiato”, ha detto Hoecht. “Per noi significa moltissimo il fatto che siano venuti a sostenerli. Speriamo che significhi moltissimo per loro che possiamo continuare a combattere e continuare a lottare per loro”.

Eric D. Williams si occupa di reportage e copertura della NFL da oltre un decennio Los Angeles Rams per la squadra Sports Illustrated Caricabatterie di Los Angeles per ESPN e Seattle Seahawks Per il Tacoma News Tribune. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @eric_d_williams .

