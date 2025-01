I Rangers in difficoltà non hanno altra scelta che continuare a lavorare

WASHINGTON – Come i New York Rangers possano mantenere alto il morale mentre le perdite si accumulano è la “domanda da un milione di dollari” per il centro da 8,5 milioni di dollari Mike Zibanejad.

“Qual è la nostra opzione?” ha detto Zibanejad dopo che i Washington Capitals hanno battuto i Rangers 7-4 sabato. “Qual è la nostra opzione? Basta dire: ‘Abbiamo finito per la stagione?’ No, non possiamo.”

Ora che le lotte dei Guardiani si trascinano da più di un mese, ci sono molte più domande che risposte. Hanno perso 16 delle ultime 21 partite per passare da una solida posizione nei playoff a metà novembre al pareggio con gli Islanders per l’ultimo posto nella Metropolitan Division.

“Non puoi ritirarti solo perché perdi una partita”, ha detto Filip Chytil, che insieme a Zibanejad ha segnato nel terzo periodo contro i Capitals. “Ad un certo punto le cose dovranno cambiare perché abbiamo vinto il Trofeo dei Presidenti l’anno scorso e possiamo giocare a hockey. Lo sappiamo… Quindi, ad un certo punto le cose dovranno cambiare, ma non sappiamo quando.”

Il tempo sta per scadere.

Il direttore generale Chris Drury ha già fatto due mosse per far uscire il suo candidato da questo vento favorevole. Il 6 dicembre, ha ceduto il capitano Jacob Trouba ad Anaheim dopo che il difensore ha dichiarato di aver accettato una mossa a seguito di una minaccia di rinuncia, e ha inviato l’ala Kaapo Kakko a Seattle il 18 dicembre per porre fine a un tumultuoso mandato del 2019 con l’organizzazione.

Anche se l’allenatore di Peter Laviolette non è responsabile delle scarse prestazioni dei migliori giocatori, da Zibanejad ad Artemi Panarin e Adam Fox, il suo lavoro potrebbe essere ancora in pericolo dato che è uno dei pochi pulsanti logici da premere. Ha detto che iniziare bene e poi crollare sulla difensiva a Washington è stata una svolta frustrante degli eventi.

“È un po’ di tutto”, ha detto Laviolette. “Non si tratta solo di gol power-play. Erano anche gol di pari forza. Ne abbiamo segnati quattro. Quindi ne segniamo quattro e ne segniamo quattro, e questo è tanto”.

Il declino di New York è sconcertante non solo dopo aver vinto il Trofeo dei Presidenti come migliore squadra della stagione regolare della NHL nel 2023-24, ma anche dopo essere arrivata alle finali della Eastern Conference con un roster quasi identico. I Rangers non vincono partite consecutive da quando hanno segnato tre vittorie consecutive in 14-19. novembre

Erano quindi sulla buona strada per tornare ai playoff. Ora stanno cercando di salvare la loro stagione.

“È una questione di atteggiamento e mentalità”, ha detto Fox riguardo alla fiducia in se stessi. “Abbiamo giocato molto meglio a hockey dopo la pausa (di Natale). Ovviamente non ci sono punti da mostrare, ma ci sono ancora quei guasti e le possibilità che (gli avversari) colgono che dobbiamo ripulire. un po’ di più.”

I giocatori credono che ci sia ancora molta fiducia reciproca per cambiare la situazione.

“Dobbiamo lavorare dall’alto verso il basso e dobbiamo continuare a lavorare”, ha detto Zibanejad. “Questo è l’unico modo in cui andremo avanti. Sì, non è facile. Sì, non accadrà dall’oggi al domani. Ma se non fosse difficile, tutti lo farebbero. Abbiamo una sfida e siamo solo accettandolo e continuando a lavorare, non abbiamo altra scelta.”