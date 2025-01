I Ravens bloccano l’AFC North, n. 3 teste di serie con una vittoria sui Browns

BALTIMORA – In una giornata da record per il quarterback Lamar Jackson, i Baltimore Ravens si sono ripetuti come campioni dell’AFC North sabato.

I Ravens hanno sconfitto i Cleveland Browns, ultimi classificati, 35-10, conquistando la terza testa di serie della AFC e ospiteranno i Los Angeles Chargers o i Pittsburgh Steelers nel turno wild card dei playoff del prossimo fine settimana. I Chargers saranno la testa di serie numero 6 se perderanno contro i Las Vegas Raiders domenica. Gli Steelers saranno la testa di serie numero 6 se perderanno contro i Cincinnati Bengals sabato e i Chargers batteranno i Raiders.

Jackson ha concluso una stagione storica con la sua prestazione di sabato, andando 16 su 32 per 217 yard e due touchdown e correndo nove volte per 63 yard. È diventato il primo giocatore in assoluto a registrare più di 4.000 yard di passaggio e 900 yard di corsa in una sola stagione. Con 41 passaggi di touchdown e quattro intercettazioni, Jackson è diventato anche il primo giocatore a lanciare 40 passaggi di touchdown e meno di cinque intercettazioni in una stagione.

Baltimora è entrata in partita favorita di 20 punti, secondo ESPN BET, che è stato il più grande spread di punti nella NFL dal 2021.

C’era motivo di preoccupazione il giorno della celebrazione. Nella settimana è stato nominato per il suo primo Pro Bowl, il wide receiver numero 1 dei Ravens Zay Flowers 1 – si è infortunato al ginocchio destro all’inizio del secondo quarto e non è rientrato.

Ecco le chiavi del gioco:

Greg Fiume/Getty Images

Prestazioni più sorprendenti: Derrick Henry. Sembrava che Henry non sarebbe stato un fattore determinante dopo essere stato limitato a otto yard su sei carry nel primo tempo. Ma ha rimbalzato nella seconda metà guadagnando 130 yard e due touchdown. Le sue 1.921 yard in questa stagione hanno superato Tiki Barber (1.860 nel 2005) per la maggior parte delle yard di corsa da parte di un giocatore di 30 anni e più.

Tendenza promettente: I Ravens hanno due scelte nelle ultime tre partite. La scelta esordiente del primo turno Nate Wiggins ha segnato il primo touchdown di Baltimora sabato quando ha restituito la sua prima intercettazione in carriera a 26 yard per un punteggio. Ciò è avvenuto due settimane dopo che il cornerback dei Ravens Marlon Humphrey ha siglato una vittoria sugli Steelers con una scelta sei. È la prima volta dal 2019 che Baltimora registra più scelte sei in una stagione. Wiggins è anche il primo debuttante dei Ravens a restituire un intercetto per un touchdown in 18 anni.

Il buco più grande nel piano di gioco: Aggressività dei Ravens al quarto down. Invece di accontentarsi dei field goal, Baltimora ha perso due quarti down in territorio di Browns, continuando una strana tendenza. I Ravens sono 0-4 al quarto down contro i Browns in questa stagione, ma sono 8-10 al quarto down contro il resto della lega. Sabato Jackson ha commesso due incompletezze al quarto down contro Cleveland.

Una statistica lampante: Il passaggio di touchdown da 7 yard di Jackson a Rashod Bateman completamente aperto nel terzo quarto era familiare per il giocatore più prezioso della NFL in carica. Secondo NFL Next Gen Stats, è stato il 13esimo touchdown di Jackson nella lega su un ricevitore completamente aperto (cinque o più yard dal bersaglio). Jackson ha concluso con 41 passaggi di touchdown in questa stagione, cinque in più di quanti ne avesse mai avuti in una singola stagione. — Jamison Hensley

Foto AP/Nick Wass

La partenza di Bailey Zappe da parte dei Browns come quarterback è stata la degna conclusione di una stagione deludente che ha visto quattro quarterback diversi partire titolare in mezzo a continue difficoltà in attacco.

Zappe è diventato il 40esimo quarterback a partire da titolare da quando la franchigia è tornata a Cleveland nel 1999, il massimo nella NFL. Il finale di stagione di sabato non riguardava tanto la partita per i Browns quanto ciò che ci aspetta in offseason. Un anno dopo aver superato innumerevoli infortuni per tornare ai playoff, Cleveland deve affrontare un roster di ritorno, senza alcuna posizione più importante di quella di quarterback.

Deshaun Watson ha avuto il QBR totale più basso nella NFL prima di strapparsi il tendine d’Achille destro nella settimana 7, il secondo anno consecutivo in cui la sua stagione si è conclusa a causa di un infortunio. I Browns potrebbero guardare ad una classe di free agent che potrebbe includere Kirk Cousins ​​​​se verrà rilasciato dagli Atlanta Falcons o passerà al draft.

Una tendenza preoccupante: La scelta sei di Zappe nel primo quarto è stata la 22esima intercettazione di un quarterback dei Browns in questa stagione, e la sua seconda ne ha fruttate 23, il massimo nella NFL. Ciò gioca un ruolo importante a Cleveland, che ha il peggior tasso di turnover del campionato (-22) in questa stagione.

Ripartizione QB: Zappe ha fatto il suo primo inizio di stagione e, nonostante abbia lanciato l’intercettazione di cui sopra, ha portato i Browns a un touchdown nel quarto quarto e ha mostrato più conforto in tasca rispetto a Dorian Thompson-Robinson nelle sue due partenze. Zappe ha completato 16 dei 31 passaggi per 170 yard, un touchdown e due intercettazioni. Cleveland probabilmente cercherà un playmaker per competere con Watson per un posto da titolare la prossima estate, ma Zappe, che è un agente libero limitato, potrebbe restare con la squadra e svilupparsi come difensore di terza linea o forse come backup.

Il lato positivo: Con questa sconfitta, i Browns si assicurano una scelta n. 3 nel draft, che potrebbe essere una posizione privilegiata per risolvere i loro problemi di quarterback in offseason. Cleveland potrebbe balzare al primo posto con le vittorie dei New England Patriots e dei Tennessee Titans domenica. –Daniel Oyefusi