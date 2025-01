I Ravens celebrano (e prendono in giro) Michael Pierce da 355 libbre dopo il suo primo INT in carriera

I Baltimore Ravens hanno avuto molto da festeggiare sabato conquistando il loro secondo titolo consecutivo dell’AFC North. Ma prima avevano un altro grande momento da festeggiare.

Verso la fine della vittoria per 35-10 contro i Cleveland Browns, il placcaggio difensivo da 355 libbre Michael Pierce ha concluso la partita con la sua prima scelta in carriera nella NFL mentre il pubblico esplodeva all’M&T Bank Stadium di Baltimora.

Anche la sua panchina è impazzita, costringendo Pierce a schierarsi a bordo campo dopo un’intercettazione del backup di Browns Bailey Zappa, come si vede in un video al microfono condiviso dai Ravens.

Il candidato MVP Lamar Jackson saltò addirittura dalla panchina per l’eccitazione e andò da Pierce. Il quarterback è stato sentito nel feed di “Ravens Wired” mentre regalava dei fiori all’omone.

“Hai fatto clic, perché i quarterback vengono licenziati… vengono presi di mira,” esclamò con orgoglio Jackson abbracciando Pierce.

Ma un compagno di squadra ha dovuto dare un po’ di difficoltà ai contrasti al naso scivolando giù dopo la scelta invece di intraprendere l’amata corsa da “grande uomo” che i fan hanno imparato ad amare.

“Sei rimasto senza benzina dopo circa 3 yard”, gli ha detto il kicker Justin Tucker. (Tecnicamente, Pierce ha guadagnato 6 yard al ritorno.)

Mentre molti giocatori difensivi hanno colto al volo l’opportunità di dirigersi verso la end zone per provare a segnare dopo aver ricevuto un passaggio, Pierce aveva due ragioni molto realistiche per la sua decisione di andare in campo.

Innanzitutto non voleva diventare un meme. E due: “l’autobus ha finito la benzina”.

Un veterano di 32 anni ha detto ai giornalisti dopo la partita“C’è una lunga storia di trasformazioni di intercettazioni e fumble di grandi uomini e tutto il resto in meme”, ha detto Pierce.

“A rischio di rovinarmi la carriera, è ora di tornare a casa. Quindi l’autobus è rimasto senza benzina. Stiamo bene.”

Pierce non è stato scelto dal Samford College, dove ha giocato dal 2013 al 2015. Ha firmato con i Ravens nel 2016 e ha trascorso quattro anni con la squadra prima di passare ai Vikings.

DT è tornato ai Ravens nel 2022 e ha all’attivo 238 contrasti in carriera con 9,5 sack – e ora un’intercettazione.

