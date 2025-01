Sembra che i negoziati commerciali su De’aaron Fox di Sacramento Kings si stiano riscaldando e la guardia impressionante potrebbe essere in viaggio per una nuova squadra la prossima settimana.

E potrebbe non essere l’unica star dei re che lascia Sacramento.

Secondo Evan Sidery, Kevin Harter potrebbe anche essere incluso con Fox in uno scambio prima della prossima volta.

“I re fanno shopping da oltre un anno e questa può essere l’occasione giusta per leggere il suo contratto”, ha scritto Sirery.

Harter ha guadagnato $ 16,8 milioni quest’anno ed è destinato a $ 18 milioni la prossima stagione.

Kevin Hats potrebbe essere incluso con De'aaron Fox in uno scambio prima della scadenza. I re acquistano da oltre un anno e questa può essere la giusta opportunità per alleviare il suo contratto. Le lepre guadagnano $ 16,8 milioni quest'anno e $ 18 milioni nel 2025-26.

Harers è arrivato ai re nel 2022-23 e da allora hanno una media di 11,8 punti, 3,3 rimbalzi e 2,5 assist.

La sua produzione e il tempo sul campo sono diminuiti in questi tre anni e ci sono state storie uniformi sui re che vogliono leggerlo quando è il momento giusto.

Un commercio di Fox potrebbe essere l’opzione perfetta per Sacramento di tagliare anche nastri con cappelli.

Non è ancora chiaro dove volesse andare.

Si sarebbe trasferito con Fox nella sua nuova squadra, forse San Antonio Spurs, o sarebbe stato inviato da qualche altra parte come parte di un accordo multi-squadra?

Le capanne sono state elogiate per le sue abilità scorrevoli e potrebbero essere una grande star di panchina per una squadra o potrebbero essere un antipasto per una futura squadra.

Per questo motivo potrebbe essere un chip commerciale molto prezioso per i re.

Questa notizia mostra che un commercio di Fox può avere un effetto domino che cambia drasticamente i re per il futuro.

Potrebbero non solo dire addio a Fox, ma anche ad altri membri del programma.

I re potrebbero apparire molto diversi alla fine della prossima settimana.

