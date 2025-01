I Red Sox pubblicano un video pubblicitario per la firma di Walker Buehler

I Boston Red Sox hanno saltato la postseason per la terza stagione consecutiva dopo aver terminato con un record di 81-81 e finire terzi nell’American League East.

Sebbene i Red Sox abbiano avuto un paio d’anni difficili, stanno facendo passi da gigante in questa offseason nel tentativo di riportare la squadra alla vittoria.

I Red Sox acquisirono il lanciatore titolare Garrett Crochet dai White Sox, ingaggiarono il lanciatore di rilievo Aroldis Chapman dai Pittsburgh Pirates e ingaggiarono il lanciatore titolare Walker Buehler dai Los Angeles Dodgers.

Secondo B/R Walk-Off su “X”, i Red Sox hanno lanciato un video pubblicitario per la firma di Buehler.

I Red Sox hanno lanciato un nastro pubblicitario per la firma di Walker Buehler 😤 (via @RedSox)pic.twitter.com/qsJN7AyE3C — Uscita B/R (@BRWalkoff) 4 gennaio 2025

Sembra che i Red Sox avessero il piano di concentrarsi sull’aggiornamento dei loro lanci in questa offseason poiché hanno aggiunto diversi lanciatori titolari e lanciatori di soccorso.

Buehler è stato l’ultimo lanciatore titolare ad essere aggiunto al roster e la squadra ha pubblicato un video pubblicitario sui social media per celebrare l’ingresso del lanciatore destrorso nella squadra.

Dopo essere entrato in campionato nel 2017 con i Dodgers e aver giocato tutte e sette le stagioni della sua carriera in MLB con la squadra, Buehler ricomincerà da capo con i Red Sox nel 2025.

Nel 2024 con i Dodgers, Buehler ha giocato da titolare 16 partite e ha registrato un record di 1-6 con un’ERA di 5,38 e 64 strikeout in 75,1 inning.

Buehler veniva da un infortunio che lo ha tenuto fuori per l’intera stagione 2023 e, sebbene la stagione regolare sia stata dura, l’anno scorso sembrava trovare qualcosa nella postseason.

I Red Sox sperano di avere un Buehler in piena salute per la stagione 2025 mentre cercano di tornare alla postseason per la prima volta dal 2021.

