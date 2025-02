I santi assumono aquile OC Kellen Moore come capo allenatore

Metairie, la. – Il coordinatore offensivo di Philadelphia Eagles Kellen Moore ha accettato di diventare il nuovo capo allenatore di New Orleans Saints, ha annunciato la squadra martedì.

I santi hanno fatto il funzionario due giorni dopo che Moore e Eagles hanno vinto il Super Bowl LIX a New Orleans.

“All’inizio del processo di intervista, era importante trovare il capo allenatore che era quello giusto per l’organizzazione dei New Orleans Saints”, ha dichiarato il proprietario del team di Gayle Benson in una nota. “Attraverso il processo di ricerca, era chiaro che Kellen era la persona giusta che ci aiuta a ripristinare il programma vincente e la cultura a cui i nostri fan sono abituati e attesi. Vorrei anche ringraziare Darren Rizzi per il suo servizio come allenatore temporaneo e leadership del nostro team la scorsa stagione.

Gli Eagles sconfissero Kansas City 40-22 e il quarterback Jalen Hurts si chiamava Super Bowl MVP. Immediatamente dopo la vittoria dell’allenatore del Super Bowl Eagles, Nick Sirianni pregò umilmente Moore di tornare in squadra per la prossima stagione.

“Cominciamo — indietro, Kellen,” disse Sirianni con una risata.

Classifica NFL* Ppg 26.4 5. Ypg 376.5 5. Totale QBR 62.1 5. * Rispetto a tutte le altre squadre NFL dal 2019 – Ricerca ESPN

Moore (36) ha deciso di avanzare con i suoi sforzi per diventare il capo allenatore, invece dopo una stagione a Filadelfia. Nella stagione regolare, Eagles in media 27,2 punti per partita (settimo in NFL) e 36,3 punti per post -stagione (prima in NFL).

L’ex allenatore di Los Angeles Chargers Brandon Staley, che ha trascorso la scorsa stagione come assistente allenatore con San Francisco 49ers, è un candidato di spicco che diventerà un coordinatore della difesa di Moore a New Orleans, ha detto ESPN. Moore era un coordinatore offensivo dei caricabatterie sotto Staley nel 2023.

Riparare la difesa dei santi sarà la priorità principale per Moore e che assume come coordinatore difensivo. L’anno scorso, i santi hanno permesso al terzo più yard di giocare (379,9).

Nel frattempo, gli Eagles troveranno il loro terzo coordinatore offensivo negli ultimi tre anni. Moore ha sostituito Brian Johnson, che è stato rilasciato dopo la stagione 2023.

I santi erano l’ultima squadra a contenere uno spazio di coaching gratuito. Secondo le regole della NFL, non potevano far assumere un ufficiale di Moore fino a quando il Super Bowl non fu chiuso.

New York Jets, Dallas Cowboys, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders e New England Patriks erano tutti cercati di allenare che era chiuso davanti al Super Bowl.

I santi erano disposti ad aspettare Moore dopo essere volato a Filadelfia per parlargli dopo il campionato NFC della partita due settimane fa.

È stato uno dei quattro candidati che hanno parlato personalmente con il Santo, che ha anche eseguito diverse interviste con il coordinatore offensivo di New York Mike Kafka, il coordinatore della difesa di Miami Dolphins Anthony Weaver e Rizzi il 4 novembre.

Moore è il primo allenatore a venire dall’esterno dell’edificio perché Sean Payton si è dimesso dopo la stagione 2021. candidati.

“Sono entusiasta di unirmi ai New Orleans Saints e apprezzare profondamente la fede che la signora Benson e l’intera organizzazione dei santi mi hanno messo”, ha detto Moore. “Non vedo l’ora di vedere sfide in anticipo e iniziare con impazienza. Vorrei anche ringraziare Philadelphia Eagles per l’incredibile stagione 2024. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo”, ha dichiarato Moore in una nota.

Moore è anche una devia da Allen, che aveva 50 e un secondo allenatore quando è stato assunto. Moore sarà uno dei più giovani allenatori in campionato e provengono dalla parte offensiva della palla, simile al noleggio di Payton nel 2006. Payton ha avuto tre stagioni di esperienza come coordinatore offensivo con i giganti dopo l’assunzione.

Moore ha giocato a quarterback per Boise State dal 2007 al 2011 e nella NFL con Detroit Lions e Cowboys.

Moore ha lanciato il suo coaching NFL in carriera dopo il ritiro dopo la stagione 2017.

I suoi reati sono quinti (rispetto a tutte le altre squadre della NFL dal 2019) in punti per il gioco (26,4) e yard per il gioco (376,5), mentre i suoi quarterback hanno pubblicato un totale di 62,1 QBR totale, anche quinto nella NFL, secondo il 2019, secondo la NFL, secondo il 2019, secondo la NFL, secondo il 2019 2019, secondo il 2019. ESPN Research.