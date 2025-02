I santi dovrebbero assumere il nuovo allenatore di Kellen Moore. Ora un lungo compito sta aspettando

Ralph Vacchiano Giornalista NFL

Kellen Moore ha restituito energia ed energia alle Eagles per un anno a Filadelfia. Ora si occuperà di un compito molto più difficile.

Deve ricostruire i santi di New Orleans.

Quel compito monumentale è il suo ora che il 36enne è stato un tavolo per diventare un capo allenatore sacro Jordan Schultz di Fox Sports ‘ E ESPN. Prende il controllo di una squadra che è andata 5-12 la scorsa stagione ha perso i playoff per quattro anni consecutivi e ha un elenco di problemi di invecchiamento e più problemi di controsoffitto rispetto a qualsiasi squadra della NFL.

Moore è diventato un chiaro favorito a New Orleans nelle ultime settimane, ma il suo noleggio non può essere ufficiale fino a quando le sue aquile non hanno giocato alla testa di Kansas City al Super Bowl Lix.

Ovviamente, quel gioco viene giocato a New Orleans, il che rende questo altro Super Bowl Eagles in cui lasciano il coordinatore dopo la sua fine. Due anni fa, quando hanno perso il Super Bowl LVII a causa di Glendale’s Heads, in Ariz.

E quando Moore parte ufficialmente, Kotkat è costretto a cercare il loro quarto coordinatore offensivo in quattro anni.

Anche Moore era bravo. I problemi offensivi di Eagles furono una parte enorme dei loro problemi durante il triste crollo di 1-6 alla fine della stagione 2023, costringendo il capo allenatore Nick Siriannin a sparare al coordinatore Brian Johnson e a sostituirlo con Moorella. Sotto Moore, e con la significativa aggiunta del libero agente di Saqo Barkley, Eagles ha avuto l’offesa ottava classificata nella NFL e una media di 27,2 punti per partita.

Moorella, ex backup con Detroit Lions e Dallas Cowboys, ha avuto un successo simile in passato. È stato il suo secondo assistente allenatore che è stato promosso coordinatore offensivo di Dallas, guidato da Jason Garrett nel 2019 e si è trasferito al crimine numero uno della NFL della NFL di Cowboys. Quando Mike McCarthy è stato assunto a Dallas, ha tenuto Moore a bordo e per due anni a un evento sano Dak Prescott (2021-22), Cowboy è stata una delle migliori squadre di punteggio in campionato, in media 29,3 punti per partita.

Dopo che McCarthy ha deciso di prendere l’invito di gioco, Moore è partito per Los Angeles Chargers nel 2023, dove il suo crimine ha lottato, specialmente quando il difensore Justin Herbert ha perso quattro partite. Ma tornò chiaramente a Filadelfia, così tanto che quando McCarthy girava a Dallas, Moore sembrava essere il miglior candidato lì.

Ma i cowboy non sono mai stati chiamati. Allo stesso tempo, la ricerca dei santi si è rotta. Hanno capito il loro interesse per Mike Vrabel, ma non hanno avuto l’opportunità di intervistarlo prima di prendere i Patrioti del New England. Anche Ben Johnson, ora allenatore di Chicago Bears, non era interessato al lavoro.

E quattro dei restanti migliori candidati per i santi hanno tirato la ricerca prima di prendere una decisione. Aaron Glenn ha respinto un’altra intervista per portare il capo coaching di New York Jets. Il coordinatore offensivo di Bills Joe Brady si è inchinato dopo la sua intervista virtuale. L’ex allenatore dei cowboy Mike McCarthy si è rimosso dopo la sua prima intervista. E i comandanti di Washington, un coordinatore offensivo, Kliff Kingsbury ha rifiutato di accettare l’intervista.

I santi sono stati intervistati dai delfini difendendo il coordinatore Anthony Weaver e il coordinatore attaccante dei Giganti due volte. Hanno anche condotto un’intervista di cortesia con un allenatore sacro temporaneo Darren Rizz.

Ma mentre il popolo dei santi volava a Filadelfia per incontrare Moorea lunedì sera dopo che il Kotkat aveva vinto i comandanti nel campionato NFC 55-23, le loro ultime intenzioni sembravano libere.

Moore ora sta lavorando con Mickey Loomis, CEO dei santi lunghi per pulire il disordine che è gradualmente diminuito dalla corsa di successo di Sean Payton a New Orleans, che si è conclusa dopo la stagione 2021. Hanno separato la sostituzione di Payton, Dennis Allen, nel bel mezzo della scorsa stagione, e le cose non sono migliorate sotto Rizz. Avevano la terza peggior difesa nella NFL e in media solo 19,9 punti per partita.

Ma il loro problema più grande è che attualmente si prevede che siano circa $ 54 milioni durante il limite del 2025, secondo OverThecap.com, il che significa che non hanno la possibilità di riparare rapidamente la loro lista. È anche probabile che vengano catturati con Derek Carr, un difensore di 33 anni, che sembra diminuire e firmato fino al 2026. Si prevede che calcolerà $ 51,5 milioni per loro e il suo taglio o il suo trading lascerebbe $ 40-50 milioni in denaro morto e nessun limite dei cappucci.

Hanno una nona scelta nella prossima natura della NFL, anche se è improbabile che sia abbastanza elevato da trovare comunque la sostituzione di Carr. Quindi Moore eredita una squadra con molti buchi e non molti fondi disponibili per riempirli, il che significa che il suo progetto di ricostruzione a New Orleans per diversi anni.

Ralph Vacchiano è un giornalista della Fox Sports NFL. Ha trascorso i sei anni precedenti coprendo giganti e docce SNY TV a New York, e prima di quello per 16 anni su Giants e New York Daily News della NFL. Seguila su Twitter @RalphVacchiano.