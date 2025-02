I santi hanno assunto un nuovo allenatore QB

I New Orleans Saints costruiscono il proprio personale di coaching con un distinto influenza del cowboy di Dalla, portando volti ben noti che hanno dimostrato il loro valore altrove.

La partenza di Mike McCarthy da Dallas ha creato opportunità di cambiamento e un membro chiave del suo staff ha trovato una nuova casa.

Un allenatore di quarterback che ha lavorato molto con Dak Prescott ora si unirà alle forze con Kellen Moore.

“I santi assumono Scott Tolzi come il loro nuovo allenatore QBS sotto Kellen Moore, afferma fonti, che Tolzien e Moore si riuniscono dopo essere stati nello staff di Cowboys Coaching”, ha scritto l’insider della NFL Network Ian Rapoport a X. “Un ex NFL QB, Tolzien è Ora un giovane allenatore crescente e un noleggio chiave per New Orleans. “