I santi hanno preso una decisione sul prossimo allenatore

I santi di New Orleans hanno finalmente trovato il loro ragazzo.

Non ci sono più aperture per i posti vacanti di coaching in tutta la National Football League.

Secondo un rapporto dell’insider NFL Jordan Schultz, il sacro Kellen Moore assume.

Breaking: The #Saints assunto #Eagles E Kellen Moore come il loro nuovo HC, Pr. Fonti. La caratteristica prevista di Moore ha contribuito a guidare Philly in un Super Bowl -win. pic.twitter.com/zjtaksktax – Jordan Schultz (@schultz_report) 11 febbraio 2025

Questa è stata una mossa prevista, ma ora che la sua stagione è finalmente finita, possono farlo ufficialmente.

Moore è rimosso solo pochi giorni dalla vittoria del suo primo Super Bowl.

Il suo lavoro come coordinatore offensivo di Philadelphia Eagles era a dir poco straordinario.

Aveva attirato un notevole interesse per le posizioni del capo allenatore in passato e è tornato al suo tempo con i cowboy di Dalla.

La sua stagione solitaria sotto Brandon Staley con Los Angeles Chargers non ha avuto molto successo, ma ha rianimato la sua carriera con un’incredibile campagna nella città dell’amore fraterno.

Non è necessario affermare che i tempi e la posizione del Super Bowl sono stati abbastanza convenienti per lui poiché era già nella grande facile cercare nuove case e fare questo accordo.

Certo, non vuole tante armi a New Orleans che ha fatto in questa stagione.

Ci sono diverse domande e non molte risposte riguardanti il ​​programma che inizia con la loro situazione di quarterback.

Inoltre, i santi stanno attualmente affrontando la peggiore situazione di salario in campionato e potrebbe essere necessario un po ‘di tempo prima che trovino una via d’uscita da quel casino.

Questo sarà il primo periodo di Moore come head coach e se i santi sono pazienti con lui, questo potrebbe essere l’inizio di un’era brillante a New Orleans.

