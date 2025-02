I santi sembrano aver preso una decisione sul loro prossimo allenatore

New Orleans Saints rimarrà la squadra solitaria della NFL senza un capo allenatore fino al 2025, ma i segni indicano ciò che sta cambiando presto.

I rapporti suggeriscono che Philadelphia Eagles il coordinatore offensivo Kellen Moore emergerà come candidato principale per la posizione.

Ma con Eagles ancora combattendo nei playoff, qualsiasi potenziale accordo dovrebbe aspettare fino a dopo il Super Bowl.

Adam Schafter di ESPN fa luce sulla situazione durante la NFL Live, il che suggerisce che il futuro di Moore potrebbe essere legato allo stadio stesso, dove si allena questa domenica.

“Domenica si allena nel Super Bowl di Superdome, e sta per formarsi per Kellen Moore rimanere a New Orleans come capo allenatore del Santo Next”, ha riferito Schaft. “I santi fanno tutto il possibile per obbedire alle regole e si assicurano che non facciano nulla illegale o che le aquile possano seguirle.”