I Sixers hanno escluso la stella esordiente Jared McCain per la stagione dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio

Il debuttante dei Philadelphia 76ers Jared McCain salterà il resto della stagione a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro il mese scorso per una rottura del menisco.

Il ventenne McCain ha trascorso una stagione alla Duke prima che i Sixers lo rendessero la loro scelta al primo turno del 2024. McCain è partito alla grande, segnando una media di 15,3 punti in 23 partite. Ha iniziato otto partite ed è stato subito uno dei preferiti dai fan in gran parte, accumulando quasi 5 milioni di follower come una sensazione su TikTok.

McCain si è guadagnato il titolo di Rookie of the Month della Eastern Conference per novembre, ma si è lamentato di dolori al ginocchio dopo la partita del 13 dicembre in Indiana.

McCain è stato uno dei pochi punti salienti per i Sixers, segnando 34 punti record in carriera nella sconfitta contro Cleveland a metà novembre. Aveva segnato almeno 20 punti in otto partite in questa stagione.

Gli infortuni alle stelle di Filadelfia Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George – soprannominati i “Tre Grandi” della squadra dopo l’arrivo di George – hanno limitato il trio a sole tre partite combinate. Di conseguenza, i Sixers sono incappati in un inizio di 15-20.

Embiid (distorsione al piede sinistro), Andre Drummond (distorsione al dito sinistro), Kyle Lowry (distorsione all’anca destra) e KJ Martin (piede sinistro) saranno indisponibili per la partita di venerdì contro New Orleans. George probabilmente ha uno stiramento all’inguine.

Rapporto dell’Associated Press.

