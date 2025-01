I sorprendenti commenti di Shad Khan sul suo GM stanno diventando virali

I Jacksonville Jaguars sono ancora una volta alla ricerca di un allenatore.

Tuttavia, presto potrebbero anche essere alla ricerca di un nuovo manager quotidiano.

In una clip mostrata da Dov Kleiman su X, il proprietario della squadra Shad Khan ha ammesso apertamente che avrebbe preso in considerazione la possibilità di separarsi da Trent Baalke se un potenziale candidato all’allenatore avesse presentato una causa convincente a suo favore.

Potrebbe avere senso, e ha ragioni valide più che sufficienti per abbandonare Baalke.

Tuttavia, il fatto che anche lui facesse parte della stessa chiamata ha reso un po’ strano condividere questi commenti.

Selvaggio: #Giaguari il proprietario Shad Khan ha appena detto che potenzialmente si libererebbe del GM Trent Baalke se un nuovo allenatore gli fornisse una ragione credibile per cui si sente in quel modo. Baalke era proprio lì durante la chiamata con lui… Questa squadra è una barzelletta 😂 pic.twitter.com/YuKpSZV92I — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 7 gennaio 2025

Per lo meno, nessuno può incolpare Mr. Khan per non essere stato schietto o per non aver parlato alle sue spalle.

Baalke ha oscillato e mancato diverse volte in passato, soprattutto nel Draft NFL.

La maggior parte delle sue scelte non sono state molto buone, con poche eccezioni.

Inoltre, non sembra che miri a costruire un certo tipo di squadra; semplicemente impila i giocatori e spera che si adattino a ciò che l’allenatore vuole fare.

Di conseguenza, non è una sorpresa vedere i Jaguars lottare per tenere il passo con il resto dell’AFC.

È quasi incredibile vedere come la maggior parte dei proprietari gestisce le proprie squadre.

Non usano lo stesso approccio alla loro attività; altrimenti mancherebbero abbastanza soldi per comprare una squadra.

E’ proprio così che stanno le cose con i Jaguars in questo momento.

