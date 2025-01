I Suns acquisiscono 2 giocatori prima della scadenza commerciale

È tempo che i Phoenix Suns facciano un cambiamento e stanno cercando di fare qualcosa di grande.

Secondo Brian Windhorst, tramite Evan Sidery, i Suns stanno attualmente acquistando sia Bradley Beal che Jusuf Nurkic in vista dell’imminente scadenza commerciale della NBA.

Questa mossa potrebbe davvero aiutare i Suns, soprattutto perché cercano di scambiare per Jimmy Butler, ma farlo potrebbe essere complicato.

Secondo Evan Sidery, Phoenix sta cercando di acquisire Jimmy Butler in un accordo multi-squadra che coinvolge Beal e ottenendo anche un aggiornamento al centro.

Nessuno dovrebbe essere sorpreso da questa notizia, soprattutto dopo che è stato rivelato che sia Beal che Nurkic sarebbero stati spostati in panchina nel prossimo futuro.

Ha fatto una dichiarazione sulle loro posizioni all’interno della squadra e sull’intenzione dei Suns di andare avanti.

Il problema è che il valore commerciale di Nurkic potrebbe essere basso in questo momento a causa del suo modo di giocare, e il contratto di Beal è un grosso grattacapo.

È uno dei pochi giocatori NBA ad avere una clausola di non scambio nel contratto, il che significa che ha l’ultima parola su qualsiasi accordo che lo trasferisca in un’altra squadra.

Si ipotizza che il recente passaggio in panchina sia stato un modo per convincere Beal a rinunciare alla sua clausola di non scambio e ad accettare di essere espulso.

Beal ha davvero molto potere in questa situazione, ma potrebbe essere disposto a correre il rischio con un’altra squadra, una che gli darà più tempo in campo e lo renderà di nuovo titolare.

I Suns hanno anche alcune scelte al draft che potrebbero inserire in qualsiasi scambio se si arrivasse a questo.

Adorerebbero uno scambio diretto e indolore per queste stelle, ma ne otterranno una?

