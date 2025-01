I Suns fanno una mossa sorprendente nella formazione con Jusuf Nurkic

Finora in questa stagione, Jusuf Nurkic ha segnato una media di 8,6 punti e 9,2 rimbalzi per i Phoenix Suns.

Ma giovedì sera non ha ottenuto un solo punto.

Questo perché Nurkic era fuori dalla rotazione per la partita di Phoenix contro gli Atlanta Hawks, una grande mossa che mostra che la squadra è pronta ad allontanarsi da lui.

Secondo Evan Sidery, “Nurkic appare mentre lascia Phoenix non appena si sono conclusi i negoziati commerciali”.

Stasera i Suns hanno rimosso Jusuf Nurkic dalla loro rotazione registrando completamente 0 minuti.

Solo due partite dopo essere stato messo in panchina, Nurkic sembra in uscita da Phoenix per essere presto scambiato nei colloqui commerciali. pic.twitter.com/2Nfr37AxN3

— Evan Sidery (@esidery) 10 gennaio 2025