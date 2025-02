I titani potrebbero trasmettere QB in n. 1, Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers è sul mercato aperto. Potrebbe essere il difensore del titanio nel 2025?

È possibile che non possiamo escludere completamente. Il MVP della quattro volte, che i New York Jets hanno annunciato ufficialmente a marzo, è si prevede di continuare a giocare nonostante la delusione di due stagioni. E non c’è certezza che il Tennessee, che sia armato di scelta totale n. 1, prenda il quarterback in questa bozza.

L’opzione Bridge a breve termine è nel gioco per il titanio. Se non sono venduti nel Colorado Senseur Sanders o nel Ward di Cam di Miami, ha senso combinare un abile veterano con Will Levis – che ha altri due anni nel suo contratto di apertura – una persona che difende per il 2025, la prima scelta di leva per Raccogli il capitale.

Le scelte di tiraggio sono, ovviamente, preziose per tutte le squadre. Ma i nuovi titani in ottone devono essere mantenuti con una ricompensa particolarmente elevata, che è responsabile di trasformare la talentuosa mancanza di talento, che si è conclusa la scorsa stagione 3-14.

“Rivolteremo ogni scogliera, che si tratti di un ufficio libero, uno schizzo”, ha dichiarato il nuovo CEO Mike Borgonzi della posizione di QB sulla sua rivista introduttiva. “Will (Levis), gli diamo ogni possibilità di giocare e competere, ma attaccheremo questo problema. Lo attaccheremo senza parole.”

Il caduta di Rodgers è ancora esponenzialmente migliore di quello del titanio nel 2024.

La scorsa stagione, il 41enne ha lanciato 3.897 di passaggio e 28 contatti per 11 interruzioni. Al contrario, Levis e Mason Rudolph combinazione- Meno cantiere di bypass (3.621) e contatto (22) e ha lanciato una doppia scelta (22). I Rodgers potrebbero dare all’allenatore Brian Callahan per consentire al suo crimine di vivere.

“Penso che sia molto chiaro che sia una posizione che dobbiamo fare le nostre cure adeguate e lavorare sia nell’ufficio libero che nella bozza”, ha detto Callahan il mese scorso.

Le macchine doccia sono ufficialmente distribuite con Aaron Rodgers dopo due stagioni

Quando i Titani hanno ricostruito la loro lista, il quattro volte All-Pro è qualcuno che potrebbe portare i fan in posti; È inoltre considerando tutti i mal di testa osservati che la sua presenza porta. Il Nissan Stadium scarsamente riempito era un caso regolare nelle partite in casa nel 2024.

Rodgers davvero Volere Per il Tennessee, chi ha avuto una linea di attacco protetta da scarsa emissione per anni? È difficile da dire. Ma all’età di 41 anni e con mobilità limitata, è difficile immaginare che il suo mercato sia solido.

Ricorda che il presidente delle operazioni di calcio di Rodgers e Titans Chad Brinker, che ha l’ultimo nella lista, si è sovrapposto per 14 anni con Green Bay Packers (2009-22). I nuovi Titani sono passati con il coordinatore del gioco e l’allenatore d’angolo Tony Oden con Rodgers con i Jets nelle ultime due stagioni. La relazione di Rodgers con entrambe le persone non è chiara, ma che la conoscenza può svolgere un ruolo nelle possibili discussioni.

L’elenco del Tennessee ha bisogno di molto lavoro, ma ha un destinatario di 1000 yard (Calvin Ridley) e 1000 yard Assault (Tony Pollard). I titani hanno una scelta. Sono attualmente undicesimo nello spazio del soffitto a pagamento. Hanno un allenatore offensivo.

Ci sono ragioni per essere interessati alla carta se sei un difensore veterano come Rodgers.

I titani sono una squadra con gli occhi verso il futuro.

“Se riesco a mapparlo perfettamente, sarei felice di essere felice per i prossimi 30 anni e 12 di loro saranno tra i primi 100”, ha detto Brinker il mese scorso. “Voglio dire che sarebbe l’ideale. Ecco come giri la tua lista. Ecco come ottieni i giovani nella tua lista.

“E poi siamo selettivi nell’ufficio libero cercando di trovare alcuni dei veri veterani per bilanciare questo elenco”, ha continuato, “ed è in grado di mostrare a questi amici come essere professionisti”.

Perché Rodgers non può essere uno di quei veterani?

Ben Arthur è un giornalista della Fox Sports NFL. In precedenza ha lavorato sulla rete Tennessea/USA Today dove si trovava Titani Vinci uno scrittore per un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks Per Seattlepi.com, tre stagioni (2018-20) prima di trasferirsi nel Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter @Banyarthur .

