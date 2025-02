I tori sono stati respinti nel primo turno di offerta a Lonzo Ball

Era prevista una tonnellata di Lonzo Ball quando è entrato nella NBA come selezione n. 2 nella bozza del 2017.

È stato entusiasta di una futura superstar e Hall of Famer, e molti sono caduti per l’hype, ma invece ha massimizzato come punto di partenza di livello inferiore, e soprattutto ha avuto molti problemi a rimanere in salute.

Di recente è tornato da un infortunio al menisco che lo aveva messo da parte per quasi tre anni, ma ha combattuto potente per riguadagnare la sua precedente forma.

Ci sono state alcune voci secondo cui i Chicago Bulls potevano passare dalla palla prima della scadenza commerciale, ma secondo John Hollinger hanno respinto l’opportunità di commerciare con una palla per una bozza del primo turno, per. Nbacentral.

Secondo quanto riferito, Chicago Bulls ha respinto un primo round di elezioni per Lonzo Ball, per. @Johnholinger “Secondo una fonte di campionato, Bulls ha avuto un’offerta fissa per ottenere un primo round di raccolta e assumere denaro futuro per Lonzo Ball e invece lo hanno ampliato. Buone notizie, tuttavia: 12 di … pic.twitter.com/dbcvmanoih – nbacentral (@thedunkcentral) 12 febbraio 2025

Invece di pagare la palla spesso dannosa, Bulls gli ha dato un’estensione di due anni di $ 20 milioni la scorsa settimana.

In 30 partite di questa stagione, la palla è in media di 7,2 punti, 3,5 rimbalzi e 3,4 assist di 21,6 minuti a partita mentre spara il 36,2 per cento dal campo.

Ha messo molto lavoro negli ultimi anni per adattarsi ai suoi colpi esterni, il che era inaffidabile, in parte a causa dei suoi peculiari meccanici di tiro, ma ha fatto solo il 34,0 per cento dei suoi tentativi di 3 punti in questa stagione.

Con un record di 22-32, Chicago è il decimo posto nella Eastern Conference e sebbene possano finire per fare il torneo di play-in, le probabilità sono che non faranno molto se ci arrivano.

Ricevere una bozza del primo round per un giocatore dannoso che potrebbe essere danneggiato in questo momento nella sua carriera suona come un buon ritorno, ma invece Chicago potrebbe essersi innamorato del clamore che ha sempre circondato la palla.

