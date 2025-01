I Vikings mantengono l’allenatore Kevin O’Connell dopo 14 vittorie

Martedì i Minnesota Vikings e l’allenatore Kevin O’Connell hanno concordato un prolungamento contrattuale pluriennale dopo una stagione regolare 14-3 che ha sfidato le previsioni pre-campionato diffuse sull’esterno per almeno una sconfitta, se non l’ultimo posto, nella NFC North. .

I Vikings non hanno rivelato i termini dell’accordo, poiché O’Connell aveva ancora un anno rimanente sul suo contratto attuale. In tre stagioni con i Vikings, il 39enne O’Connell ha segnato 34-17 nella stagione regolare e 0-2 nei playoff. La cosa più notevole nel 2024 è stata la migliore stagione in carriera del quarterback Sam Darnold al suo debutto in Minnesota dopo che i Vikings si sono allontanati da Kirk Cousins ​​​​e hanno arruolato JJ McCarthy come suo potenziale sostituto.

Darnold divenne il primo quarterback titolare nella storia della NFL con 14 vittorie nella sua prima stagione con la squadra da quando la lega iniziò a monitorare le partenze dei quarterback nel 1950.

Darnold, la terza scelta assoluta al draft del 2018 che era esplosa con i New York Jets e i Carolina Panthers, aveva raggiunto i massimi della carriera in quasi tutte le categorie statistiche ed è stato votato per la sua prima squadra Pro Bowl.

“È un onore assoluto continuare a guidare i Minnesota Vikings”, ha dichiarato O’Connell in un comunicato. “Rivestire questa prestigiosa posizione è qualcosa che non darò mai per scontato.”

O’Connell è il primo allenatore nella storia dei Vikings ad avere più stagioni di almeno 13 vittorie e il terzo nella storia della NFL a realizzarne almeno due nei primi tre anni. Matt LaFleur ne ha segnati tre di fila con i Green Bay Packers (2019-21) e George Seifert (1989-90) ne ha avuti due con i San Francisco 49ers.

“Kevin è esattamente quello che pensavamo sarebbe stato quando lo abbiamo nominato nostro capo allenatore: un trequartista innovativo, un eccellente comunicatore e un leader forte che motiva e si connette con i suoi giocatori”, ha detto il proprietario e presidente dei Vikings Mark Wilf. “Ha contribuito a creare una cultura che ci prepara per un successo duraturo e continuerà a stabilire lo standard di cui abbiamo bisogno mentre perseguiamo i campionati per i fan dei Vikings”.

Rapporto dell’Associated Press.

