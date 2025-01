I Vikings stanno acquistando 1.900 biglietti per la resa dei conti dei Lions al Ford Field

I Minnesota Vikings hanno trovato un modo efficace ma costoso per aumentare la loro presenza nello stadio questa settimana durante l’incontro NFC North di domenica sera con i Detroit Lions.

La squadra ha acquistato circa 1.900 biglietti vicino alle gradinate del Ford Field sul mercato secondario, ha confermato sabato ESPN, per circa 1.000 dollari a biglietto – o poco meno di 2 milioni di dollari in totale. I Vikings li hanno poi offerti alle parti interessate della squadra per un prezzo che variava da $ 200 a $ 300 per biglietto, ha confermato ESPN.

In un comunicato, i Vikings hanno dichiarato: “Data l’unicità di questo gioco, volevamo offrire ai nostri stakeholder – dipendenti, familiari, abbonati e partner della squadra – l’opportunità di partecipare”.

I Lions non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La serie di transazioni è insolita ma rientra nelle regole della NFL, sottolineando l’importanza della partita di domenica per entrambe le squadre. Il vincitore si aggiudicherà il titolo NFC North e il n. 1 assoluto nella classifica playoff NFC con un bye al primo turno, mentre la perdente sarà testa di serie n. 5 e aprirà i playoff in trasferta nel turno delle wild card.

Sports Illustrated è stato il primo a segnalare l’acquisizione dei biglietti per i Vikings.