I Warriors mostrano interesse per il veterano dei Bulls

I Golden State Warriors vogliono disperatamente salire più in alto in classifica e smettere di rinunciare a partite vincibili.

Affinché ciò accada, potrebbe essere necessario effettuare alcune operazioni prima della prossima scadenza NBA.

Secondo Jake Weinbach, tramite Courtside Buzz, i Warriors sarebbero interessati a Nikola Vucevic dei Chicago Bulls.

Weinbach ha riferito:

“Golden State probabilmente offrirà i contratti in scadenza di Gary Payton II e Kevon Looney, un contratto minimo e una scelta protetta al primo turno nel 2025 in un accordo per Vucevic.”