Ibrahim Konaté sul gioco in caso di infortunio: morirei per il Liverpool

difensore del Liverpool Ibrahim Konate ha detto che sarebbe “morto” per il club e ha ammesso di aver giocato soffrendo per aiutare la sua squadra a lottare per il titolo di Premier League.

Indisponibile per più di un mese dopo essersi infortunato al ginocchio nella vittoria per 2-0 del Liverpool sul Real Madrid a novembre, Konaté è tornato titolare nel pareggio per 2-2 contro il Manchester United all’inizio di questo mese.

“Ho provato a recuperare al 100%, ma non ci sono riuscito perché ho affrettato la rimonta con il ginocchio”, ha detto lunedì Konaté in conferenza stampa. “L’ho fatto per la mia squadra. Posso morire per questa squadra, va bene. Il mio ginocchio tornerà presto al 100%, va bene. Sto ancora soffrendo. Sto giocando con antidolorifici e questo mi basta per giocare .” .

“Ero comunque molto vicino al ritorno. Il mio piano era di allenarmi quella settimana, ma quando ho visto Joe (Gomez) con il suo infortunio, ho pensato: ‘Okay, devo tornare più velocemente.’ Sicuramente ho sentito un po’ il ginocchio nella prima partita, ma sta migliorando giorno dopo giorno.”

Konaté è stato un giocatore eccezionale sotto Arn Slot e ha aiutato il Liverpool ad aprire un vantaggio di sei punti in cima alla classifica della Premier League. Quando gli viene chiesto se crede a Virgilio van Dijk sono i migliori difensori centrali d’Europa, il nazionale francese ha detto: “Questa stagione sì. Tutti conoscono Virgil, tutti conoscono le sue qualità”.

“Per me è il migliore, non c’è nessuno migliore di lui in questa posizione. Non gliel’ho mai detto ma voglio essere migliore di lui un giorno, ma voglio solo lavorare duro per raggiungere quel livello un giorno.” .”

E aggiunge: “Sono arrivato in questo club quando avevo 21 anni. Ero giovanissimo e penso di essere cresciuto in ogni situazione come persona e come giocatore. Il club mi ha aiutato tantissimo tanto che sono stato il capitano della squadra francese ( contro l’Italia a novembre).

Konaté, in scadenza di contratto nel 2026, ha anche confermato che il Liverpool gli ha offerto un nuovo contratto. Tuttavia, il 25enne ha rifiutato di sapere se resterà ad Anfield oltre la prossima estate.

“Sono davvero concentrato su ciò che accadrà ora e poi vedremo cosa accadrà”, ha detto. “Questa è un’altra intervista.