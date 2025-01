ICC anuncia Equipe ODI do Ano. Nenhum jogador indiano encontra um lugar

A falta de compromissos internacionais da Índia no formato 50-over em 2024 teve impacto na Seleção Masculina Masculina do Ano, e nenhum dos jogadores de críquete do país entrou na lista divulgada na sexta-feira. A equipe All-Star anunciada pela ICC inclui quatro jogadores do Sri Lanka, três do Paquistão e do Afeganistão e um das Índias Ocidentais. A Índia jogou apenas três ODIs – a série fora de casa contra o Sri Lanka – perdendo dois deles, enquanto o terceiro terminou empatado.

O capitão do Sri Lanka, Charith Asalanka, foi nomeado capitão da equipe ICC também por suas incríveis rebatidas ao longo do ano.

Em suas 16 aparições no ODI em 2024, Asalanka marcou 605 corridas com uma média de 50,2, incluindo um século e quatro anos cinquenta.

O Sri Lanka disputou 18 ODIs no ano passado, o maior número de qualquer time, e venceu 12 deles.

O Paquistão venceu sete em nove ODIs, enquanto o Afeganistão venceu oito em 14 ODIs de um dia.

O grande Sherfane Rutherford, das Índias Ocidentais, que fez sua estreia internacional em 2023, foi o único não-asiático no All Star XI com 425 corridas em nove partidas, com uma média surpreendente de 106,2.

Equipe ICC MASCULINA ODI do ano para 2024: Charith Asalanka (C) (Sri Lanka), Saim Ayub (Paquistão), Rahmanullah Gurbaz (Afeganistão), Pathum Nissanka (Sri Lanka), Mendis Kusal (WK) (Sri Lanka), Sherfane Rutherford (Índias Ocidentais), Wanindu Hasaranga (Sri Lanka). Lanka), Shaheen Shah Afridi (Paquistão), Haris Rauf (Paquistão), Am Ghazanfar (Afeganistão).

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)