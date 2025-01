ICC responde enquanto BCCI diz não ao ‘Paquistão’ nos kits de troféus dos campeões da Equipe Índia

Em meio a nova controvérsia sobre a suposta recusa do Conselho de Controle do Críquete na Índia em imprimir a palavra “Paquistão” nos kits da equipe do Troféu dos Campeões como parte do logotipo do torneio, o conselho indiano recebeu uma mensagem forte do Conselho Internacional de Críquete. Relatos da mídia sugeriram que o BCCI não quer que o kit do time tenha “Paquistão” escrito como parte dos “regulamentos do país anfitrião”, sugerindo que o time indiano jogará as partidas do Troféu dos Campeões em Dubai. No entanto, o ICC teria solicitado ao conselho indiano que exigisse que a seleção indiana exibisse a palavra ‘Paquistão’ em seu kit, já que o país é o anfitrião original do torneio.

“Cada equipe é obrigada a colocar o logotipo do torneio em suas camisas. Todas as equipes são obrigadas a seguir esta regra”, disse um funcionário da ICC. A-esporte.

A administração da Apex também afirmou que medidas rigorosas poderiam ser tomadas contra a seleção indiana se os kits dos jogadores não exibissem o logotipo do Troféu dos Campeões com o nome do Paquistão, o país anfitrião.

De acordo com as normas da ICC, as equipes são obrigadas a ter os nomes dos anfitriões em suas camisas, independentemente de onde as partidas sejam disputadas.

Um relatório da IANS sugeriu que o BCCI não quer que a palavra Paquistão apareça nas camisas do time, mas o Conselho de Críquete do Paquistão negou ter recebido tal informação do conselho indiano.

Os últimos meses têm sido bastante tensos entre o BCCI e o PCB, principalmente depois que a diretoria indiana se recusou a enviar sua equipe ao Paquistão para o Troféu dos Campeões. Eventualmente, foi alcançado um compromisso sobre esta questão, embora o BCCI possa ter de pagar uma taxa elevada por isso num futuro próximo, quando a Índia acolher vários eventos da ICC.

Também permanecem incertezas sobre a viagem do capitão indiano Rohit Sharma ao Paquistão em conexão com o evento de abertura da cortina, que contou com a presença de todos os capitães das equipes participantes. Ainda não se sabe se o BCCI permitirá que ele cruze a linha.