Ichiro, CC Sabathia e Billy Wagner eleitos para o Hall da Fama do Beisebol; Suns se preparando para a negociação de Jimmy Butler?

⚾Bom dia a todos, mas especialmente para…

O NOVO HALL DA FAMA DO BEISEBOL: ICHIRO SUZUKI, CC SABATHIA E BILLY WAGNER

A espera acabou. Para dois dos três membros mais novos, foi a espera mais curta possível. Para o terceiro, o mais longo. Ichiro Suzuki, CC Sabathia e Billy Wagner são oficialmente destinado ao Hall da Famacom Ichiro e Sabathia como escolhas na primeira votação e Wagner em sua décima e última chance.

Ichiro, 10 vezes All-Star, 10 vezes Golden Glover e MVP da Liga Americana de 2001, foi um acéfalo. A única polêmica sobre sua eleição é que não foi unânime: faltou-lhe um voto (99,7%). Ichiro é o primeiro jogador japonês incluído no Hall da Fama do Beisebol.

Sabathia, seis vezes All-Star, vencedor do Cy Young da Liga Americana de 2006 com o Cleveland e campeão da World Series de 2009 com o Yankees recebeu 86,8% dos votos (os jogadores precisam de pelo menos 75%). Além dos números, foi um maravilhoso companheiro de equipe . Sabátia terá um boné dos Yankees no seu prato e é assim que os membros do Hall of Fame escolhem isso.

recebeu 86,8% dos votos (os jogadores precisam de pelo menos 75%). Além dos números, foi um . Sabátia no seu prato e Enquanto isso, Wagner estava emocionado ao receber a ligação . As 422 defesas do sete vezes All-Star ficaram em oitavo lugar de todos os tempos e, depois de quase perder (73,8%) no ano passado, ele recebeu 82,5% em sua última rodada. CBS Esportes Matt Snyder e Eixo Mike Ambos explicaram por que votaram nele.

. As 422 defesas do sete vezes All-Star ficaram em oitavo lugar de todos os tempos e, depois de quase perder (73,8%) no ano passado, ele recebeu 82,5% em sua última rodada. CBS Esportes e Ambos explicaram por que votaram nele. Foi assim que reagiram os três incorporadores.

Escolhas do Comitê da Era do Beisebol Clássico Dick Allen e David Parker Junte-se a Ichiro, Sabathia e Wagner na turma de 2025.

Carlos Beltrán (70,3%, terceiro ano) e André Jones (66,2%, 8º ano) foram os únicos outros jogadores a obter até 40% dos votos. Aqui estão os resultados completos.

Ichiro é o protagonista principal, com uma jornada verdadeiramente lendária ao estrelato repleta de momentos icônicos. Dayn Perry escreva em agradecimento a um grande singular de todos os temposuma história cheia de tantas anedotas surpreendentes que é difícil escolher apenas uma. Se você é fã de beisebol, Ichiro ou de boa escrita, Por favor, faça um favor a si mesmo e leia esta história.

Aqui está mais:

👍 Menções honrosas

👎 Menções não tão honrosas

🏀 Suns adquire três escolhas de primeira rodada do Jazz, o que pode abrir caminho para a negociação de Jimmy Butler



imagens falsas



Estamos oficialmente em alerta comercial em relação Jimmy Butler – que por acaso usava tênis nas cores da Phoenix na noite de terça-feira – graças a um negociação envolvendo zero jogadores. Ele sóis adquiriu três escolhas de primeira rodada do Jazz e enviou a Utah uma escolha de primeiro turno. Se isso deixa você coçando a cabeça, 1) eu entendo e 2) deixe-me explicar.

Aqui estão as escolhas que Phoenix adquiriu:

Escolha menos favorável do primeiro turno de 2025 (protegida de Cleveland, Minnesota ou Utah)

Escolha menos favorável na primeira rodada de 2027 (Cleveland, Minnesota ou Utah)

Escolha menos favorável na primeira rodada de 2029 (Cleveland, Minnesota protegido ou Utah)

Aqui está a escolha da primeira rodada que Utah adquiriu:

Escolha desprotegida do Phoenix no primeiro turno em 2031

Basicamente, o Suns conseguiu três escolhas projetadas no final da primeira rodada; Cleveland tem o melhor histórico na NBA, por exemplo, e há uma boa chance de que um de Cleveland, Minnesota ou Utah seja bom em 2027 e/ou 2029.

Também há uma boa chance de os Suns Não bom em 2031 – Kevin Durant Ele tem 36 anos, Butler (se for pego) 35, Bradley Beal 31 e David Booker 28, o que significa que a escolha desprotegida do primeiro turno será valiosa, seja para Utah ou outro time. Os Suns estão no modo win-now. O Jazz, que ainda tem 11 escolhas de primeira rodada nos próximos sete draft graças ao David Mitchell e Rudy Gobert as trocas não são.

Então, em teoria, a negociação faz sentido. Um possível acordo com Butler pode ser complicado e exigir várias equipes… talvez Beal esteja indo para Milwaukeepreso com uma ponta, então Phoenix precisava de toda a munição de tiro que pudesse conseguir. Ele não está preocupado com o ano de 2031. Mas como Sam Quinn escreve em seu classes comerciaisSó porque a lógica existe não significa que você obterá resultados.

Quinn: “Solas: C | A atualização em si não é uma garantia. Mas mesmo que os Suns conseguissem, vale a pena imaginar quanto eles podem realmente ganhar com isso. Phoenix é um time .500 (21-21)… Este é um time com vários buracos: defesa perimetral, proteção do aro, criação de jogo, gravidade do aro. “É difícil imaginar que uma única operação resolverá todos esses problemas.”

🏈 Como Ryan Day e Chip Kelly levaram Ohio State ao campeonato, além de uma grande questão para a próxima temporada



imagens falsas



Tudo bem, é hora de encerrar a temporada de futebol americano universitário, e quem melhor para fazer isso do que Brandon Marcello e John Talty, que estiveram em Atlanta para o campeonato nacional?

A história é escrita pelos vencedores e Estado de Ohiode Dia de Ryan e Chip Kelly Eles estão entre os maiores vencedores da vitória dos Buckeyes. Para o dia, é o final incrível para uma temporada difícilescreve Brandon, e para Kelly, é Validação de sua mudança de técnico da UCLA para coordenador ofensivo do estado de Ohio Funcionou, escreve John.

Desde treinadores a jogadores e todos os envolvidos, esse time foi construído para o playoff de 12 timesacrescenta Tom Fornelli.

Cozinha: “O Ohio State não ganhou um título nacional nesta temporada ao entrar no portal. Ele ganhou um título nacional ao garantir que seus melhores jogadores voltassem. Jack Sawyer, JT Tuimoloau, Tyleik Williams, Emeka Egbuka e muitos outros poderiam ter ido para a NFL na temporada passada. Outros podem ter inserido seus nomes no portal em busca de pastagens mais verdes em outros lugares. …Aquela palavra cultural que você sempre ouve os treinadores dizerem? “Isso é o que é.”

Aqui está o que aprendemos com os playoffs expandidosassim como o nosso Equipe totalmente CFP e os pensamentos de Shehan Jeyarajah sobre por que o formato de plantio deve mudar.

Falando em sementes e classificações, o A batalha pela pré-temporada nº 1 para 2025 definirá esta entressafraescreve Shehan.

🏀 Notas de meio de temporada da Conferência Leste da NBA: 76ers recebem ‘F’ enquanto a espiral continua

imagens falsas



Havia razões legítimas para estar entusiasmado com o 76ers este ano, acreditando que finalmente poderiam superar o obstáculo. Com asa All-Star paulo george e um grupo de jogadores de apoio que se juntam Joel Embiid e Maxey TyresePhilly tirou um “A” no Sam’s classificações fora de temporada e parecia um potencial candidato oriental junto com o coeso Celtaso novo visual Knicks e outros.

Mas depois disso, tudo que poderia ter dado errado deu errado. Os Sixers têm um recorde terrível de 15-27, e não apenas estão fora da disputa dos playoffs… mas eles estão até fora da imagem do jogo. Embiid disputou 13 partidas. George, que disputou apenas 28 partidas, disse que está “entediado” centros de vigilância. Aparentemente o único positivo, novato. Jared McCainé fora de temporada. As vibrações são ruins. Muito ruim.

Então, depois de ganhar um “A” na entressafra, o 76ers ganhou um “F” em nossas notas de meio de temporada da Conferência Leste. Eles são tão ruins que é triste. Jack Maloney não conseguiu nem encontrar um motivo de otimismoalgo que encontramos para todas as outras equipes, independentemente do histórico.

No outro extremo do espectro (IYKYK), duas equipes da Conferência Leste – a senhores (NBA melhor 36-6) com um “A+” e o Pistões (22-21) com “A”: têm motivos para se sentir bem. Jasmyn Wimbish explique por que para ambos.

⚽ Liga dos Campeões da UEFA: Barcelona vence suspense com nove gols



imagens falsas



Se precisasse de ainda mais motivos para assistir à UEFA Champions League, Barcelona e Benfica lhes forneceu. Nove deles, para ser exato. Barcelona ganhou um jogo absolutamente louco 5-4 que incluía erros ridículos do goleiroum hat-trick, um pênalti polêmico e rafina drama e heroísmo. Chuck Booth classificou o cinco momentos mais loucosembora esta lista pudesse ter 10 ou 15 itens.

Barcelona e Liverpoolque ganhou Lille2 a 1, garantiram a vaga nas oitavas de final, enquanto Mônaco (1-0 mais Vila Aston) continuou um Forte desempenho da França. Aqui estão os resultados de terça-feira.

A única seleção francesa que não é Fazer bem é o mais surpreendente. PSG está lutando, mas também cidade de manchester. os dois gigantes Eles se enfrentam hoje em uma partida crucialo último capítulo de um rivalidade histórica. Aqui estão os nossos escolhas de especialistas para as partidas de hoje.

📺 O que veremos na quarta-feira

⚽ Estamos assistindo à UEFA Champions League. É assim.

⚽ USMNT x Costa Rica19h na TNT/truTV

🏀 Timberwolves em Mavericks19h30 na ESPN

🏀 Nº 13 Texas A&M em Nº 16 Ole Miss (M)21h na ESPN2

🏀 Guerreiros em Reis22h na ESPN

🏒 Panteras em Reis22h na TNT/truTV