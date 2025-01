Ichiro Suzuki, CC Sabathia e Billy Wagner nella Baseball Hall of Fame

Ichiro Suzuki è diventato il primo giocatore di origine giapponese ad essere eletto nella National Baseball Hall of Fame, e nella classe 2025 si unirà al lanciatore titolare CC Sabathia e al più vicino Billy Wagner.

Suzuki è mancato di un voto per diventare il secondo giocatore in assoluto a ricevere l’appoggio unanime della Baseball Writers ‘Association nel processo di votazione. Si unirebbe al grande degli Yankees Mariano Rivera (2019) come unica selezione unanime della BBWAA.

Come membro dei Seattle Mariners, Suzuki ha collezionato 2.542 dei suoi 3.089 successi in carriera. In precedenza aveva ottenuto 1.278 valide nella Nippon Professional Baseball League giapponese, ottenendo più valide totali (4.367) di Pete Rose, il leader di tutti i tempi della MLB.

Suzuki non ha fatto il suo debutto in MLB fino all’età di 27 anni, ma è esploso sulla scena nel 2001 vincendo gli onori di Rookie of the Year e MVP nella sua prima stagione, portando Seattle a un record di 116 vittorie nella stagione regolare.

Suzuki e Sabathia finirono primo e secondo nella votazione Rookie of the Year 2001 dell’AL e successivamente furono compagni di squadra per due stagioni con gli Yankees.

Anche Sabathia, che ha vinto 251 partite in carriera, era in ballottaggio per la prima volta. È stato il vincitore dell’AL Cy Young nel 2007 a Cleveland e sei volte All-Star. I suoi 3.093 strikeout in carriera lo rendono uno dei 19 membri del club dei 3.000 strikeout. È stato nominato con l’86,8% dei voti

Le 422 parate in carriera di Wagner sono le ottave nella storia della major league. La sua selezione arriva alla sua decima e ultima apparizione nel ballottaggio della BBWAA, ricevendo l’82,5% nel suo ultimo round.

GIOCATORE VOCI PCT. (%) Ichiro Suzuki 393 99,7 CC Sabathia 342 86,8 Billy Wagner 325 82,5 Carlos Beltran 277 70.3 Andrew Jones 261 66.2 Chase Utley 157 39,8 Alex Rodríguez 146 37.1 Manny Ramirez 135 34.3 Andy Pettitte 110 27.9 Felix Hernandez 81 20.6 Bobby Abreu 77 19.5 Jimmy Rollins 71 18 Omar Vizquel 70 17.8 Dustin Pedroia 47 11.9 Mark Buehrle 45 11.4 Francisco Rodriguez 40 10.2 David Wright 32 8.1 Cacciatore di Tori 20 5.1

Appena dietro nei sondaggi c’era l’esterno Carlos Beltran, che è stato nominato nel 70,3% dei voti, al di sotto della soglia del 75% necessaria per essere eletto.

Beltran ha vinto il premio AL Rookie of the Year nel 1999 a Kansas City. Ha continuato a formare nove squadre All-Star ed è diventato uno dei cinque giocatori nella storia con almeno 400 homer e 300 basi rubate.

In qualità di membro chiave e leader della clubhouse del controverso campione delle World Series 2017 Houston Astros, la cui eredità è stata offuscata dallo scandalo del furto di insegne, la sua selezione di Beltran sarebbe di buon auspicio per altri membri di questa squadra da prendere in considerazione negli anni a venire .

Inoltre, il 10 volte esterno del Gold Glove Andruw Jones è stato nominato nel 76,2% dei voti. Jones ha registrato un aumento rispetto al suo indice di gradimento del 61,6% dello scorso anno e gli restano ancora altri due anni di diritto al voto.

I giocatori legati al PED al ballottaggio non hanno intaccato molto il voto, con Alex Rodriguez al 37,1% e Manny Ramirez al 34,3%.

I tre candidati BBWAA si uniranno a Dick Allen e Dave Parker, selezionati dal Contemporary Baseball Era Committee a dicembre, durante una cerimonia di introduzione il 27 luglio 2015 al Clark Sports Center di Cooperstown, NY.