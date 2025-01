Ichiro Suzuki diventa il primo giocatore giapponese ad essere inserito nella Baseball Hall of Fame

Ichiro Suzuki ha fatto ancora più storia.

Il grande di tutti i tempi è diventato il primo giocatore giapponese ad essere inserito nella Baseball Hall of Fame come parte della classe 2025.

Al grande di tutti i tempi mancava solo un voto per diventare il secondo giocatore ad essere inserito all’unanimità nella Baseball Hall of Fame, essendo votato come parte della classe 2025. Suzuki è il primo giocatore giapponese ad essere inserito nella Baseball Hall of Fame.

CC Sabathia e Billy Wagner si uniscono a Suzuki come parte della classe Hall of Fame 2025. Sabathia, che era al suo primo anno di votazione, ha ricevuto 86,8 voti. Wagner, alla sua decima e ultima stagione al ballottaggio, ha ricevuto l’82,5% dei voti.

I candidati dovevano guadagnare almeno il 75% dei voti della Baseball Writers ‘Association of America per essere nominati. Anche Dave Parker e Dick Allen fanno parte della Classe del 2025 e sono stati votati dal Comitato dei Classici il mese scorso.

Con Suzuki appena al di sotto del voto unanime, Mariano Rivers rimane l’unico giocatore ad essere eletto all’unanimità a Cooperstown. Ha ricevuto il 100% dei voti dalla BBWAA nel 2019, apparendo in tutte le 425 schede elettorali. Derek Jeter è stato selezionato 395/396 nel 2020 e Ken Griffey Jr. 437 su 440 nel 2016.

Suzuki entrò nella Major League Baseball dal Giappone all’età di 27 anni nel 2001 e si unì a Fred Lynnin nel 1975 come gli unici giocatori a vincere l’AL Rookie of the Year e l’AL MVP nella stessa stagione. È stato due volte campione di battuta dell’AL e 10 volte esterno All-Star e Gold Glove. Ha segnato .311 con 117 homer, 780 RBI e 509 basi rubate per i Seattle Mariners (2001-12, 2018-19), New Seattle Mariners. York Yankees (2012-14) e Miami Marlins (2015-17).

Suzuki è forse il miglior battitore di contatto nella storia del baseball, con 1.278 valide nel Nippon Professional Baseball giapponese e 3.089 nella MLB. Il suo totale di 4.367 è superiore al record MLB di Pete Rose di 4.256. Suzuki ha avuto un record di 262 successi nel 2004.

Sabathia è stato un sei volte All-Star, ha vinto l’AL Cy Young Award nel 2007 e un titolo World Series nel 2009. È andato 251-161 con una ERA di 3,74 e 3.093 strikeout, terzo dietro ai mancini Randy Johnson e Steve Carlton. In 19 stagioni con Cleveland (2001-08), Milwaukee Brewers (2008) e New York Yankees (2009-19).

Wagner ha ricevuto 284 voti e il 73,8% del voto del 2024, cinque voti in meno del 75% necessario per selezionare il terzo base Adrian Beltré, il ricevitore/prima base Joe Mauer e il primo base Todd Helton. L’inserimento di Wagner è stato piuttosto positivo poiché ha ricevuto un supporto del 10,5% nella sua prima apparizione nel 2016.

Wagner è il nono lanciatore della Hall ad essere principalmente un sollievo, dopo Hoyt Wilhelm, Rollie Fingers, Dennis Eckersley, Bruce Sutter, Goose Gossage, Trevor Hoffman, Lee Smith e Rivera.

Il sette volte All-Star Wagner è andato 47-40 con un’ERA di 2,31 e 422 parate con Houston Astros (1995-2003), Philadelphia Phillies (2004-05), New York Mets (2006-09), Boston Red Sox. (2009) e Atlanta Braves (2010). I suoi 11,9 strikeout ogni nove inning sono i più alti tra i lanciatori con almeno 900 inning lanciati.

Alex Rodriguez e Manny Ramírez sono i giocatori più importanti che non hanno familiarità con le classi 2025. Entrambi i giocatori non sono stati votati e si sono infortunati a causa delle squalifiche. Rodriguez era al quarto anno di votazione e Ramírez al nono, il prossimo anno sarà la sua ultima possibilità di essere votato tramite la BBWAA.

Altri in possesso di palla includono Andruw Jones, Chase Utley, Omar Vizquel, Jimmy Rollins, Bobby Abreu, Andy Pettitte, Mark Buehrle, Francisco Rodríguez, Torii Hunter e David Wright.

Il lanciatore Félix Hernández, l’esterno Carlos González e gli interni Dustin Pedroia e Hanley Ramírez erano tra i nuovi arrivati, cui si sono aggiunti il ​​soccorritore Fernando Rodney, il secondo base Ian Kinsler, il secondo base/esterno Ben Zobrist, l’interbase Troy Tulowitzki, i ricevitori Russell Curn e Brian McCan. Granderson e Adam Jones.

I giocatori in ballottaggio nel 2026 sono Cole Hamels, Ryan Braun e Matt Kemp.

