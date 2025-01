Ichiro Suzuki fa un’offerta all’elettore che lo ha lasciato nella votazione della Hall Of Fame

L’offseason della Major League Baseball ha attirato l’attenzione dei fan con una classe di giocatori free agent carica di talento.

Mentre la bassa stagione volge al termine, c’è stato un altro grande annuncio che coinvolge i candidati alla Baseball Hall of Fame del 2025.

Sono stati premiati CC Sabathia, Billy Wagner e Ichiro Suzuki.

Era il primo anno di Suzuki al ballottaggio e alla superstar dei Seattle Mariners mancava un voto per diventare una selezione unanime.

Suzuki ha recentemente avuto un messaggio per quell’elettore.

“Vorrei invitarlo a casa mia e bere qualcosa insieme e faremo una bella chiacchierata”, ha detto Suzuki, tramite FOX Sports: MLB.

Ichiro sull’unico scrittore che non ha votato per lui: “Vorrei invitarlo a casa mia e bere qualcosa insieme, poi faremo una bella chiacchierata.” 🤣 (via @taglio)pic.twitter.com/DuOyegMwfQ – FOX Sport: MLB (@MLBONFOX) 23 gennaio 2025

Anche se Suzuki probabilmente stava scherzando nella sua dichiarazione, solleva la questione di quale giustificazione avesse l’elettore per escluderlo dal ballottaggio.

Sarebbe diventato il secondo giocatore ad essere una selezione unanime, unendosi al grande Mariano Rivera dei New York Yankees (2019).

Dopo aver recitato in Giappone, Suzuki si è unito alla MLB nel 2001 con i Mariners e ha giocato 19 stagioni per tre organizzazioni.

Le sue statistiche di carriera includono 2.653 partite MLB giocate con una media di battuta di .311, 3.089 valide, 117 fuoricampo, 780 RBI, 509 basi rubate e .757 OPS.

Conosciuto per la sua velocità e i suoi successi in campo, Suzuki si è dimostrato degno della Hall of Fame nel suo primo anno di eleggibilità, anche se un elettore non la pensava così.

