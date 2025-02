Ichiro Suzuki Shopber ainda desconhecido depois que a BBWAA publicou muitos votos do Rest Raper Hall

O singular eleitor da BBWAA que desconsiderou Ichiro Suzuki para o Hall of Fame ainda é lançado, e é provável que ele permaneça após o lançamento final das cédulas da organização.

Cada voto do Hall of Fame vem com uma opção para os votos do escritor a serem publicados publicamente após o anúncio dos resultados, embora muitos escritores anunciem com antecedência. A lista final chegou na terça -feiracom 323 dos 394 votos (82%) disponíveis para o público. Os 323 votos para Suzuki.

Isso significa que o eleitor que custou Suzuki o estado de ser o segundo jogador na história da MLB a ser escolhido por unanimidade para o Hall da Fama, depois de Mariano Rivera, foi um dos 71 eleitores que escolheram permanecer no anonimato

A situação segue o precedente de Derek Jeter, que também perdeu a unanimidade devido a uma votação, cujo eleitor ainda é desconhecido cinco anos depois.

A situação é contra a vontade do BBWAA, que votou no passado para tornar todos os votos públicos. Na verdade é o Hall da Fama que rejeitou os pedidos da organização para fazê -lo.

O recém -escolhido membro do Hall da Fama do Baseball, Ichiro Suzuki, fala com jornalistas durante uma conferência de imprensa na quinta -feira, 23 de janeiro de 2025 em Cooperstown, NY (foto/Hans Pennink)

O próprio Suzuki falou respeitosamente sobre seu solitário, convidando -o para sua própria casa para tomar uma bebida e uma discussão:

“Eu tenho chegado ao Hall da Fama como jogador sete vezes, e esta é a minha oitava vez aqui no Hall of Fame e que honra é estar aqui como um Hall da Fama. Este é um momento muito especial.

A Suzuki fez a classe Cooperstown de 2025 em seu primeiro ano de elegibilidade. Seu parceiro principal CC Sabathia e Billy Wagner se juntarão, que entraram no décimo e no ano passado de elegibilidade. Dave Parker e Dick Allen também fizeram a classe através do voto clássico do comitê de beisebol, embora Allen consagrado seja póstumo.

Por que alguém não votou em Ichiro Suzuki no Hall of Fame

Embora apenas um jogador tenha sido votado por unanimidade no Hall of Fame, é uma medida do respeito que Suzuki cultivou em sua longa carreira que as notícias de seu Desaite encontraram uma indignação generalizada.

A maior parte da especulação sobre a votação é simplesmente o motivo. Costumava ser que nunca se esperava que qualquer jogador fosse unânime, simplesmente porque foi aceito que alguns eleitores se recusassem a votar nos jogadores em seu primeiro voto porque nenhum outro jogador, ou baby Ruth, não Willie Mays, não Rickey Henderson, nunca Foi unânime. A escolha de Rivera mostrou que isso não era mais verdadeiro.

Isso deixa algumas possibilidades restantes de por que Suzuki não conseguiu o voto de alguém:

Legitimamente acreditando que Suzuki não é um membro do Hall of Fame : Seria um argumento difícil de fazer, mas talvez haja realmente alguém que não pense em um rebatedor médio, garantiu um lugar em Cooperstown. O menor dos eleitores da pequena sala.

Jogando o jogo “Eu não preciso do meu voto” : Como o BBWAA e o Hall of Fame limitam os eleitores a revisar apenas um máximo de 10 jogadores em sua votação eleitoral, é concebível que alguém tenha olhado para Suzuki e pensou que poderia votar em 10 outros jogadores que acreditam que eles merecem enquanto saem enquanto saem Um jogador que estava claramente entrando no salão, independentemente de como votaram.

Um erro legítimo : Uma teoria avançada Por Mike Petriello de Mlb.com semana passada. Os seres humanos são falíveis e é completamente possível que alguém tenha pensado que ele havia revisado Suzuki e não o fez. Esse estágio exato realmente aconteceu quando os jogadores foram convidados a preencher seu próprio voto, já que um jogador deixou Suzuki e não percebeu que ele havia feito isso até que eles pediram.

Querendo ver o mundo queimar, ou o que quer que seja: Talvez alguém simplesmente não goste da Suzuki, ou queira fazer um ponto estranho sobre … alguma coisa? Poderíamos especular por dias, mas dizemos que razões pessoais também podem estar em jogo.

Provavelmente nunca saberemos quem não votou em Suzuki e, portanto, provavelmente nunca conheceremos a razão. Realmente não importa a longo prazo, mas ninguém gosta de um estojo não resolvido para esfriar.