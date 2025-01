Ichiro Suzuki vuole bere all’interno della Hall of Fame

COOPERSTOWN, NY – Ichiro Suzuki vuole sollevare un bicchiere con un elettore che ha deciso di non controllare il suo nome sul voto nella Hall of Fame.

“C’è uno scrittore da cui non sono riuscito a ottenere un voto”, ha detto giovedì, due giorni dopo aver ricevuto 393 su 394 voti dall’Associazione degli scrittori statunitensi del baseball. “Vorrei invitarlo a casa mia, avere un bicchiere insieme e parlare bene.”

Suzuki era nella sala sette volte prima di partecipare alla conferenza stampa di giovedì con altri elettori CC Sabathia e Billy Wagner. Il trio sarà lanciato il 27 luglio, insieme a Dav Parker e Dick Allen, che il comitato dell’era classica ha votato il mese scorso.

Suzuki ha cercato di elaborare il primo giocatore dal Giappone eletto nella sala.

“Forse in cinque, 10 anni da ora, potrei guardare indietro e forse saremo in grado di dire che questo è ciò che significava”, ha detto.

Suggerimenti per l’editore 2 correlati

Il segretario-putman Bbwaa Jack O’Connell ha ricordato che Suzuki era in Hall nel 2001 quando chiamò per informare la stella di Seattle come nuovo arrivato dell’anno nella Lega americana. Suzuki ha vinto 27 voti su 28 in primo luogo – tutti tranne uno dello scrittore dell’Ohio, che ha scelto Sabathiu.

“Ha rubato il nuovo arrivato dell’anno”, ha detto Sabathia scherzosamente.

Sabathia ha ricordato la partita a Safeco Field il 30 luglio 2005. Ha lavorato con l’allenatore di Cleveland Hill Carl Willis in campo per lanciare per lasciare Suzuki, che si è rivelato essere un cursore.

“Ho due scioperi su Ichi e lo colpisce fuori dalla finestra”, ha detto Sabathia, una lunga corsa di circa 428 piedi dal secondo mazzo del ristorante nel campo giusto, a quel tempo la prima carriera in campionato di Homerun Suzuki. “Torna intorno alla sua prossima mazza, lancialo di nuovo, il primo tiro lo farà di nuovo.”

Il secondo Homerun Suzuki ha rotto il risultato indeciso nel sesto turno alla vittoria di Mariners 3: 2.

Quando il trio ha discusso del suo Merarabi preferito, Suzuki ha menzionato le targhe della Hall of Fame, che ha creato Hall – non è un vero design – e il suo cane Ikkyu.

“Il nostro cane e poi il gatto Bob Feller sono gli unici animali che hanno una targa della Hall of Fame. È qualcosa che apprezzo”, ha detto Suzuki, riferendosi a un finto -up con un lanciatore di gatti di Felix.

Sabathia ha aiutato New York Yankees a vincere le World Series nel 2009 dopo essere stato d’accordo con un contratto di sette anni di $ 161 milioni come giocatore gratuito. Sabathia ha iniziato la sua carriera in campionato a Cleveland, ha completato la stagione 2008 a Milwaukee ed era preoccupata di firmare il contratto con Yankees prima di essere convinto dal direttore generale Brian Cashman.

“Quando sono andato in bassa stagione, ho appena sentito tutte le cose che sono successe, confusione nella club house Yankes”, ha detto Sabathia. “Abbastanza veloce, circa due o tre giorni per la preparazione primaverile, io e Andy (Pettitte) stiamo correndo in campo, ho la possibilità di incontrare JETRA (Dereka), uscire e lanciare, andiamo a cena, andiamo al basket, Quindi non ci è voluto molto e ho sentito che era la decisione giusta. “

La Sabathia era su 342 votazioni e Wagner a 325 (82,5 %), che era 29 voti più di 296 necessari per il 75 %richiesto. Mentre Suzuki e Sabathia furono eletti nel loro primo voto, Wagner fu eletto nel suo decimo e l’ultimo tentativo con lo scrittore.

Due giorni dopo che Wagner venne a sapere delle sue elezioni, le lacrime scorrevano lungo le guance mentre ricordava la sfida. La sua faccia arrossata.

“È umiliante”, disse, e la voce tremò prima di fare una pausa. “Non so se lo meritano, ma siedi per 10 anni e la tua carriera esplora e così via, è difficile.”

Wagner, che è 5 piedi-10, divenne il primo mancino eletto nella sala, che era principalmente riluttante. Ha pensato alle parole di un braccio destro lungo 5 metri Pedro Martínez, che ha votato nel 2015 per Cooperstown.

“Spero che i bambini in giro vedano che c’è una possibilità che tu arrivi qui, ed è possibile che le dimensioni e dove non ti interessa”, ha detto Wagner. “Penso che Pedro abbia detto il primo, ma se arrivo qui, chiunque può arrivare qui.”