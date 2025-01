Iga Swiatek e Madison Keys avanzano alle semifinali degli Australian Open

MELBOURNE, Australia – L’ultima vittoria sbilanciata di Iga Swiatek agli Australian Open è arrivata 6-1, 6-2 nei quarti di finale contro Emma Navarro, ottava testa di serie, mercoledì.

La testa di serie numero 2 Swiatek non solo è rimasta imbattuta nel torneo, ma ha anche perso solo 14 partite in totale mentre cerca il suo primo titolo a Melbourne Park e il sesto trofeo del Grande Slam in assoluto. L’ultima donna a raggiungere le semifinali degli Australian Open con meno di 15 partite è stata Maria Sharapova nel 2013.

“Sono davvero soddisfatto del torneo nel complesso”, ha detto Swiatek, che giovedì sera affronterà la 19esima testa di serie Madison Keys degli Stati Uniti per un posto in finale. “Essere in semifinale è fantastico. Spingerò per ottenere di più”.

La Swiatek ha beneficiato di quello che sembrava un doppio break errante su un punto vinto nel secondo set, ma Navarro non ha chiesto subito una video revisione. In ogni caso, il dominio di Swiatek è stato abbastanza chiaro, anche se in seguito si è mostrata modesta al riguardo.

“Beh, penso che sia stato molto più difficile di quanto dica il punteggio”, ha detto Swiatek, 23 anni, dalla Polonia. “Emma è una combattente… e volevo rimanere concentrata e mantenere l’intensità.

L’altra semifinale femminile vede Aryna Sabalenka, la due volte campionessa in carica, contro una delle sue migliori amiche, Paula Badosa.

La Keys, la cui migliore prestazione importante è stata raggiungere la partita per il titolo agli US Open 2017, ha vinto 3-6, 6-3, 6-4 contro Elina Svitolina ed è alla sua terza semifinale in Australia.

“Madison è un grande giocatore ed esperto, quindi non si sa mai”, ha detto Swiatek, che è 4-1 contro il 29enne Keys. “Mi concentrerò solo su me stesso.”

Con una nuova racchetta in questa stagione, Keys ha vinto 10 partite consecutive, incluso un titolo ad Adelaide. La sua corsa alle semifinali a Melbourne include vittorie su due precedenti seconde classificate dell’Australian Open, Danielle Collins ed Elena Rybakina.

Le precedenti sconfitte in semifinale di Keys a Melbourne sono arrivate contro i futuri campioni Serena Williams nel 2015 e Ashleigh Barty nel 2022.

“Penso che sto giocando in modo un po’ più intelligente… probabilmente un po’ meno impavido”, ha detto Keys.

Svitolina, tre volte semifinalista Slam, ha avuto il controllo del primo set. Ma Keys ha apportato modifiche tattiche, inclusa la ricerca di maggiori opportunità per andare in rete. Ha vinto 23 punti su 26 avanzando per finire con un totale di 49 punti vincenti, 23 dei quali grazie al suo forte dritto.

L’unica difficoltà che Keys ha avuto è stata entrare nella partita di ritorno. Ma alla fine ha realizzato la sua settima occasione di break portandosi in vantaggio per 4:2 nel secondo set.

“Iga è difficile da battere perché ha molti effetti, in modo naturale, su entrambi i lati. È un buon servizio. È una buona risposta. Si muove incredibilmente bene”, ha detto Keys, guardando avanti a giovedì. “La cosa più importante che la rende così difficile da battere è che si muove così bene che, se sbagli anche solo un po’ il punto, ha abbastanza tempo per recuperare e poi il punto torna in posizione neutrale.