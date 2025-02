IGA Swiatek se torna o segundo mais rápido a 100 wets em torneios WTA 1000

Iga Swiatek venceu Elena Rybakina para registrar sua 100ª vitória da partida do WTA-1000.

O vencedor do Open do Catar, três vezes, Iga Swiatek, avançou para outra semifinal depois de derrotar o corredor -up no ano passado, Elena Rybakina, nas quartas de final em sets seguidos. O último triunfo de Swiatek destaca sua incrível carreira em Doha, onde ele teve um tremendo sucesso no passado.

Sua campanha começou com uma vitória segura sobre Maria Sakkari, mas o post teve que trabalhar duro contra Linda Noskova. Depois de ir a um set, o número dois no mundo teve que se defender e finalmente reivindicou o jogo em três sets. Após esse retorno impressionante, a quinta semente Elena Rybakina foi a próxima oponente Swiatek.

O post passou pelo cazaque no primeiro set, mas foi Rybakina quem saiu todas as armas queimando no segundo. O ex -vencedor de Wimbledon estava pegando fogo no início do segundo set, vencendo um intervalo antecipado para pressionar o defensor campeão. Sendo apenas dois jogos de níveis de nivelamento, a IGA Swiatek recuperou seu mojo e conseguiu voltar.

Os erros não forçados de Rybakina em momentos cruciais provaram ser caros para o cazaque, pois ele sofreu pausas consecutivas, permitindo que Swiatek garantisse seu lugar nas semifinais. Com essa vitória, Swiatek é agora o segundo jogador mais jovem a conquistar 100 vitórias do WTA-1000 desde a introdução do formato em 2009.

O Cinco vezes Campeão do Grand Slam também é o segundo mais rápido para alcançar esse marco, alcançando -o em 121 jogos. Ela segue apenas Serena Williams, que alcançou o feito em apenas 115 jogos.

O Post agora será se qualificar para sua quarta final consecutiva do Catar Open, mas primeiro deve superar Jelena Ostopenko nas semifinais. Segurando a maior série de vitórias no torneio com 15 vitórias consecutivas, Swiatek é um forte candidato a reivindicar o título pela quarta vez.

Enquanto isso, outros candidatos pelo título, incluindo o principal semeado Aryna Sabalenka e o terceiro tamanho de coco, foram nocauteados durante as rodadas iniciais da competição. O vencedor do concurso Swiatek vs Otapeko enfrentará o jogador que emerge vitorioso na outra batalha semifinal entre Ekaterina Alexandrova e Amanda Anisimova.

