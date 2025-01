IITian Bags CyberPowerPC de alto desempenho no valor de mais de Rs 2,5 lakh na Bengaluru Comic Con

CyberPowerPC, líder global em PCs para jogos personalizados, concluiu sua experiência de jogo envolvente na Bengaluru Comic Con com um grande sorteio onde IITian Suyash Omar ganhou um PC para jogos de alto desempenho no valor de mais de INR 2,5 lakh. O evento, realizado na KTPO em Whitefield, de 18 a 19 de janeiro, proporcionou aos participantes uma jornada interativa ao mundo dos jogos de computador, repleta de atividades envolventes e brindes emocionantes.

CyberPowerPC de última geração equipado com especificações de ponta como processador Intel Core Ultra 7, placa gráfica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 Super, FURY Beast DDR5 RGB 16×2 RAM da Kingston (6000 MHz) e FURY Renegade 1 TB M. SSD 2. ponto de viragem na jornada de Suyash rumo aos jogos competitivos. Com este hardware personalizado de última geração à sua disposição, o vencedor do desmaio do IIT Bombay em 2021 busca ganhar experiência prática em títulos competitivos para PC e realizar seu sonho de participar das Olimpíadas de Esports que serão realizadas este ano. ano.

Compartilhando seu entusiasmo, Suyash Omar expressou: “Eu estava em um evento (Bengaluru Comic Con) com meus amigos e disse a eles que deveríamos visitar o estande da CyberPowerPC. Eu tinha certeza que poderia vencer, mas foi a primeira vez na minha vida que ganhei empatado! Agora usarei este incrível PC para jogos para praticar jogos como VALORANT e Counter-Strike e ganhar experiência prática em jogos. Meu sonho é testar minhas habilidades na classificação para os Jogos Olímpicos e ver como posso lidar com os melhores jogadores. Quero agradecer à CyberPowerPC India por esta oportunidade incrível.

Mais de 3.000 participantes desfrutaram de uma experiência única no estande da CyberPowerPC Índia, participando de diversas atividades que começaram com um desafio de jogo 1v1 e continuaram a construir plataformas personalizadas usando um configurador de PC interativo feito sob medida para jogos e orçamentos específicos. A viagem culminou na Gaming Room, uma configuração de jogo pessoal simulada onde os participantes completaram uma sessão de jogo, receberam mercadorias exclusivas e participaram de um sorteio para ganhar um computador para jogos.

Toda esta série de atividades planejadas pela CyberPowerPC India reflete a jornada de quase todos os jogadores que começam em espaços públicos de jogos, como cafeterias, descobrem o poder dos jogos para PC, constroem o equipamento perfeito dentro de um determinado orçamento e, por fim, experimentam o mundo mágico dos jogos em uma configuração doméstica personalizada.

“Nossa missão sempre foi capacitar os jogadores e destacar o potencial dos jogos para PC, e a Bengaluru Comic Con proporcionou uma oportunidade incrível de interagir diretamente com uma comunidade apaixonada e informada. Foi emocionante ouvir os jogadores discutirem não apenas títulos populares, mas também jogos AAA de nicho, juntamente com sua curiosidade sobre novo hardware, como as próximas GPUs da série 50. Essas interações nos ajudam a entender o que os jogadores valorizam e precisam, reforçando nosso compromisso de apoiar o Ecossistema de jogos indiano. Parabenizamos Suyash por ganhar um PC totalmente novo e estamos entusiasmados em apoiar sua jornada em direção a jogos competitivos, esperando que ele alcance o cenário global em breve”, disse Vishal Parekh, COO da CyberPowerPC Índia.

A oferta exclusiva da CyberPowerPC India na Bengaluru Comic Con é perfeita para a grande celebração de quadrinhos, entretenimento, cosplay e jogos sob o mesmo teto. Este sorteio de sucesso segue um evento de impacto semelhante no ano passado na GamingCon, onde dois jogadores ganharam PCs personalizados no valor de mais de INR 1 lakh cada.

À medida que o ecossistema de jogos na Índia continua a crescer, eventos como estes demonstram o potencial para os jogadores passarem de entusiastas casuais a jogadores competitivos. Com um início de ano tão positivo, a CyberPowerPC India continua comprometida em apoiar a comunidade de jogos e ajudá-la a crescer.

