Il 21 ° secolo All-Super Bowl: chi si unisce a Tom Brady nella migliore squadra degli ultimi 25 anni?

Il Super Bowl LIX è il 25 ° gioco della NFL che inizia con la vittoria di Rams nel gennaio 2000, quindi è il momento perfetto per diffondere la squadra All-Super Bowl del 21 ° secolo che include il meglio per giocare in una grande partita in ogni posto.

Questo elenco è difficile da fare senza dominare le dinastie, in particolare i patrioti, ma anche i maestri e le quattro (presto cinque) corse del Super Bowl, che hanno molte delle stesse stelle che aprono la strada. Come premi una partita fantastica contro tre davvero buoni? Era il compito dei giornalisti della Fox Sports NFL Greg Auman ed Eric D. Williams.

Ecco la loro linea -up, che ovviamente è aperta alla discussione.

Quarter Defender: Tom Brady– Patriottico–Bucanieri

Difficile affermare questo: 25 Emissioni di contatto del Super Bowl quando nessun altro ha più di sette. Brady ha giocato in 10 Super Bowl e ha vinto sette, tra cui cinque premi MVP del Super Bowl. Nel tempo, Patrick Mahomes potrebbe catturarlo, ma è difficile affermare che è più a metà strada, grande come lo è stato il QB di Kansas City.

Seconda volta: Patrick Mahomes, Masters

Running Back: Marshawn Lynch, Seahawks

Questa è una posizione in cui le ultime 25 Super Bowls non sono altrettanto buone come i primi 33., Terrell Davis, Emmitt Smith tra loro. Ma in questo secolo, scegliamo Lynch, che aveva 141 yard e due contatti in due Super Bowl.

Secondo: James White, Patriots

Grandi ricevitori: Julian Edelman, Patriots; Cooper PlanningRams; Santonio Holmes, Acciaio

Puoi quasi andare a tutti i patriottici. Hanno quattro punti migliori nei cantieri del Super Bowl Reception dal 2000, guidati da Edelman con 337, anche se con un solo tocco. La Coppa ci ricorda quanto sia difficile il non QB vincere il Super Bowl MVP, guadagnandosi tre anni fa con Rams con due tocchi, incluso il vincitore della partita 1:25. Holmes ha ottenuto il vincitore del gioco per Steelers 35 secondi rimasti nel Super Bowl XLIII, ancora meglio.

Performance: Hines Ward, Steelers; Danny Amendola, Patriots; Larry Fitzgerald, cardinali

Testa stretta: Rob GronkowskiPatriottico

Questa è giustamente una scelta difficile, e è probabile che la posizione qui meriti il ​​posto della prima squadra più di qualsiasi altra schiena o alla maggior parte dei ricevitori. Gronkowski ha giocato insieme nel Super Bowl come Travis Kelce (almeno pochi giorni) e ha un piccolo vantaggio nei cantieri: 364-350. Ma ciò che dà un cenno a Gronk sono le sue cinque applicazioni di contatto rispetto ai due di Kelce.

Seconda volta: Travis Kelce, Chiefs

Preparati per Epic Eagles Match Fox Sports 'Super Bowl Lix Hub

Casi: Orlando Pace, Rams; Jonathan Ogden, Orecchie

Sceglieremo solo due migliori battaglie e non ci perdiamo a sinistra contro qui. Pace ha giocato in due Super Bowl, che ne ha vinto uno, mentre Ogden ha giocato insieme. Il fatto che non siamo andati con le migliori battaglie di Brady nella sua corsa del Super Bowl, cercando principalmente di evitare un milione di patrioti qui, ma riconosce nove Super Bowl (e cinque vittorie).

Performance: Matt Light, Patriots; Nate -Solder, patriottico

Guardie: Alan Faneca, Steelers; Joe ThuneyPatriottico/maestri

Thuney è raro trady -condies. È andato in un 2-1 Super Bowls con Patriots e ha giocato con una vittoria con i Maestri, mancando a causa di un altro infortunio. Fa un cenno a Nick Allegti, che ha già visitato quattro Super Bowl con Kansas City, a partire da due di loro. Faneca ha giocato solo in un Super Bowl, ma fa un cenno in un’altra posizione.

Performance: Nick Allegint, Masters; Marshal Yanda, orecchie

Downtown: Jason Kelce, Aquile

Un’altra chiamata difficile associata alle alghe. Se abbiamo aspettato dopo la partita di domenica, potremmo dare questo al Creed Humphrey di Chiefs, che è già iniziato in tre Super Bowl. Kelce era una parte così centrale di due squadre di Eagles Super Bowl, tra cui un campione che lo abbiamo scelto per il cenno del primo team, ma Humphrey costruisce il suo caso in ogni look.

Seconda volta: Creed Humphrey, Chiefs

Edge -assaults: Scritto da Miller– Broncos/Rams; Justin Tuck, Giganti

Miller è più vicino alla difesa più vicina dal 2000 a 4,5 sacchi in due eventi del Super Bowl. L’assalto di Fast Edge ha anche due assurdità forzate. Tuck è stata una delle linee di difesa più spaventose nella storia del Super Bowl e ha avuto quattro sacchi in due eventi del Super Bowl, entrambi le vincite per i Giganti.

Performance: James Harrison, Steelers; Mike Vrabel, patriottico

Linee di difesa interne: Aaron Donald, Rams; Chris JonesMaestri

Donald, il più grande giocatore difensivo della sua generazione, ha chiuso la vittoria per Rams nel Super Bowl HVAC premendo il QB Joe Burrow nel difetto nell’ultima partita in difesa di Los Angeles, indicando il dito e dicendo “Ring Me” dopo una grande quantità . giocare. Donald ha classificato due sacchi nei giochi. Jones è stato il giocatore più dominante nel gruppo Chiefs DC Steve Spagnuolo. 13 battaglie combinate e 10 pressioni di difensore in tre eventi del Super Bowl.

Performance: Casey Hampton, Steelers; Richard Seymour, patriottico

Aaron Donald mostra il suo dito di pneumatico dopo aver costruito ai Bengala un profitto della vittoria di 23-20 su Rams nel Super Bowl 56 (Foto: Michael Owens/Getty Images)

Linebacker: Derrick Brooks, Bucanieri; Ray Lewis, Ravens; Bobby WagnerSeahawks

Wagner nel cervello ha creato 22 battaglie combinate in due eventi del Super Bowl. Brooks è stato il fondatore di una delle migliori difese nella storia della NFL con Tampa Bay. E Lewis è stato il punto focale della dolorosa difesa di Baltimora che si è conclusa con cinque battaglie combinate e quattro guasti al passaporto per vincere l’MVP nel Super Bowl 35.

Performance: Tedy Bruschi, Patriots; Nate Bolton, manager; Dan Morgan, Panthers

Safet: Rodney Harrison, Patriots; Ed Reed, Ravens

Harrison ha la maggior parte dei giocatori di storia del Super Bowl per 34 esibizioni su quattro. Ci sono anche due sacchi e due rapimenti nella dura sicurezza. Reed ha lavorato come giocatore centrale per una delle difesa più dominante nella storia della lega, terminando in cinque battaglie combinate e rapimento nella vittoria di Baltimora a San Francisco al Super Bowl 42.

Investimenti; Dwight Smith, bucanieri; Logan Ryan, patriottico

Cornerback: Ty Law, Patriots; Malcolm Butler, patriottico

L’angolo del gioco -difensivamente in Uus -Egland, la legge aveva 12 in totale, due passioni e il rapimento è tornato 47 yard in tre partite del Super Bowl. Butler è responsabile di una delle opere più famose nella storia del Super Bowl, entrando nel destinatario Ricardo Lockett per recuperare la vittoria del New England a Seahawks.

Performance: Trent McDuffie, Masters; Duane Starks, orecchie

Kicker: Adam Winnieki, Patriots

Se continui a dirigere le statistiche, puoi presentare un caso per Harrison e gli obiettivi di campo 9-per-10 in quattro Super Bowl, mentre Vinatieri è 7 su 10 in quattro partite. Ma Vinatieri ha avuto due vincitori del gioco negli ultimi secondi, mentre il Buke ne ha uno (con un altro supera gli straordinari in un possibile profitto). Puoi presentare il caso e Bukker ha l’opportunità di aggiungere al suo caso domenica.

Secondo: Harrison Belt, Chiefs

Scommettitore: Johnny NestRam

Punter è l’ultimo ragazzo che vuoi vedere sul campo nel Super Bowl, quindi è uno strano onore da condividere. Congratulazioni, tuttavia, al Hekker con 417 metri a nove sterline nella perdita di 13-3 di Rams contro il patriottico, senza tatto e solo due ritorni. Aveva ancora sei sterline nella vittoria di Rams sui bengalesi.

Seconda volta: Tommy Townsend, Masters

Kickoff Return: Devin Hester, Orsi

Ci sono stati cinque calci negli ultimi 25 Super Bowl, ma Hester è venuto dal calcio di apertura contro Colts nel 2007, che è l’inizio elettronico del gioco più grande. Anche se abbiamo solo un secondo posto, ci menzioniamo qui a Percy Harvin, a un terzo vicino:

Seconda volta: Jacoby Jones, Ravens

Punt Return: Kadarius TonyyMaestri

Non ci sono altrettanto grandi giochi nel Super Bowls dal 2000, ma nessuno era più grande del ritorno di 65 yard nell’ultimo quarto contro Eagles due anni fa, che ha creato il punteggio per la vittoria finale. È più dock in un reso rispetto alla quantità totale di Super Bowl per quasi chiunque negli ultimi 25 anni. Edelman aveva 69 metri di otto ritorni in questo secolo.

Secondo: Jordan Norwood, Broncos

Greg Auman è un giornalista di Fox Sports NFL. Ha trascorso un decennio prima coprendo Bucanieri ad esso Tampa Bay Volte e atletico. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

Eric D. Williams ha annunciato la NFL per più di un decennio, copertura Rams di Los Angeles Sport da illustrati, Chargers di Los Angeles Per ESPN e Seattle Seahawks Tacoma News Tribune. Seguila su Twitter @eric_d_williams .

