Il Barcellona batte nuovamente il Real Madrid e vince la finale della Supercoppa spagnola 5-2

Il Real Madrid è venuto in cerca di vendetta nell’ultimo “clasico” contro il Barcellona, ​​​​ma ha finito per trovarsi di nuovo in imbarazzo.

Domenica il Real ha perso contro il Barcellona 5-2 nella finale della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Seguì la sconfitta casalinga per 4-0 contro il Barcellona nel campionato spagnolo di ottobre.

Kylian Mbappé ha portato il Real in vantaggio all’inizio della sua seconda classica, ma il Barcellona è poi scappato con i gol di Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha – che ha segnato due volte – e Alejandro Balde.

Rodrygo ha segnato per il Real nel secondo tempo dopo che il portiere del Barcellona Wojciech Szczesny è stato sostituito all’inizio del secondo tempo.

Il record dell’Atlético

L’Atletico Madrid ha stabilito il record del club con 14 vittorie consecutive vincendo 1-0 sull’Osasuna domenica e conquistando la vetta del campionato spagnolo a metà percorso.

Julián Álvarez ha segnato al 55′ allo Stadio Metropolitano regalando all’Atletico una vittoria storica e un punto di vantaggio sul Real Madrid, secondo in classifica. La squadra di Diego Simeone ha sei punti di distacco sul Barcellona terzo in classifica.

L’Atletico ha vinto tutte le partite in tutte le competizioni da ottobre. L’ultima battuta d’arresto è stata la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis nel campionato spagnolo il 27 ottobre. Otto delle vittorie sono arrivate in campionato.

“E’ una serie importante per mostrare la crescita di questo club”, ha detto Simeone. “Abbiamo lavorato davvero duro.”

È stata la settima partita consecutiva di campionato dell’Osasuna, all’undicesimo posto, senza vittorie.

Sempre domenica, il Getafe, 15esimo, ha vinto 2-1 contro il Las Palmas, 14esimo.

Rapporto dell’Associated Press.

