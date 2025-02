Il Barcellona deve “migliorare molto” per vincere Laligu – Hansi Flick

L’allenatore del Barcellona Hansi ha detto che il suo partito ha dovuto “migliorare” molto, anche se ha vinto 2-0 sabato a Las Palmas per tornare in cima alla Laliga.

Atlético Madrid ha saltato il Barça sconfiggendo Valencia all’inizio della giornata, ma la seconda metà del bersaglio Dani Olmo E Ferran Torres Portò il lato catalano in cima.

Il Real Madrid può spostare il livello in 54 punti con il Barça, uno davanti all’Atlético, quando ospitano Giron domenica quando il titolo del titolo si sta dirigendo verso un affascinante climax.

“Nel primo tempo ho perso il 5-10% dei giocatori, forse di più”, ha detto Flick nell’esecuzione della mia squadra contro Las Palmas.

“È una posizione, navigazione, tutte queste cose. Non era come se potessimo farlo. Dopo questa partita dobbiamo migliorare molto.

“Si tratta anche di occupare la scatola. Non andava bene. Abbiamo bisogno di giocatori nella scatola nella posizione corretta.

Hans Flick è stato frustrato sabato, nonostante la loro vittoria. Jose Breton/Pics Action/Nurphoto tramite Getty Images

“Non è sempre nel campo centrale in cui stiamo costruendo, è anche molto importante nella scatola. Non ne sono contento ed è lì che possiamo farlo meglio.

“Anche i giocatori non sono soddisfatti della performance, ma molto soddisfatti di tre punti.

“Siamo ancora in cima al tavolo ed è una buona situazione. Abbiamo sempre detto che vogliamo migliorare, essere una squadra migliore e migliore. Penso che dobbiamo migliorare molto oggi.”

Oltre a questi tre punti, c’erano anche positivi per l’oscillazione sotto forma di Olmo e Torres, che hanno fornito gli obiettivi che hanno vinto la partita di Estadio Gran Canaria. Olmo, che è completamente in forma dopo un recente infortunio, ha aperto il punteggio al 62 ° minuto con il suo primo gol da novembre e dopo aver sostituito i passaggi sparati fuori dalla barra Lamine Yamal.

Anche lo sciopero tardivo di Torres passò dal bar quando la Spagna, come Olmo, presentò il suo caso per iniziare più regolarmente e mostrare la profondità del gruppo per scorrere.

“(Olmo) ha segnato il primo goal ed è stato molto importante per noi”, ha aggiunto Flick. “È stato ferito e forse gli altri sono stati un passo più in alto con la forma fisica (di recente), ma Dani è molto importante.

“Aveva bisogno di questi minuti per adattarsi e siamo contenti che abbia segnato un goal – era anche per lui.

“Ma sono anche contento di Ferran, ha segnato molti gol ed è in panchina, non è così facile per lui.

Il Barça, che ora è imbattuto da 13 partite nel 2025, ha una svolta rapida prima della partita successiva – una visita all’Atlético martedì nella prima fase delle semifinali della Copa del Rey tra le due squadre.

Atlético ha vinto 2-1 quando si sono incontrati allo stadio olimpico di Lalize poco prima di Natale.