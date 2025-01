Il Barcellona è furioso per gli acquisti di Dani Olmo e Pau Víctor

Il Barcellona poi affronta le critiche dell’Athletic Club Daniele Olmo E Pau Victor hanno ottenuto registrazioni temporanee di gioco dal tribunale sportivo più alto del paese.

Ai giocatori è stata negata la registrazione sia dalla Liga che dalla Reale Federcalcio spagnola (RFEF) dopo che il club catalano non ha rispettato la scadenza del 31 dicembre per dimostrare il rispetto delle regole del fair play finanziario della lega.

Il Barça ha presentato appello al Consiglio sportivo spagnolo (CSD) per consentire a Olmo e Victor di giocare temporaneamente fino a quando non verrà presa una decisione definitiva.

In vista della sconfitta per 2-0 della sua squadra contro il Barcellona nella semifinale della Supercopa spagnola a Jeddah mercoledì, il presidente dell’Athletic Club Jon Uriarte ha descritto la decisione come “grottesca”.

“Si tratta di una misura temporanea presa dal corpo politico”, Ha detto Uriarte.

“Ora sono la Liga e la federazione spagnola a dover difendere la decisione che hanno preso.

“Forse la conclusione è che siamo a otto giorni dall’inizio del nuovo anno e stiamo vivendo qualcosa di incredibile.

“A noi club viene chiesto di provare a crescere, di rendere le nostre competizioni più grandi da un lato, e dall’altro di provare a venire qui (in Arabia Saudita), in un paese lontano dai nostri tifosi, per giocare queste partite (Supercopa), ma poi viviamo situazioni di questo tipo che sono grottesche.

“Una situazione del genere non può accadere perché è molto negativa per il calcio.

Un membro del club LaLiga Las Palmas si è unito all’Athletic e ha reagito pubblicamente alla decisione del CSD riguardo a Olmo e Victor, rilasciare una dichiarazione più tardi giovedì.

“La decisione rappresenta una seria minaccia per l’integrità della competizione e crea un preoccupante precedente che potrebbe destabilizzare il calcio in questo Paese”, si legge nella nota. “È particolarmente evidente che la decisione sia stata presa senza il coinvolgimento della Liga o della RFEF, ignorando le precedenti decisioni prese dal CSD”.

Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha difeso il club rispondendo alle dichiarazioni di Uriarte.

“Ogni club ha le sue problematiche e i suoi problemi e dovrebbe concentrarsi su se stesso” Ha detto Deco.

“Stiamo facendo bene al Barça e stiamo cercando di fare le cose nel miglior modo possibile.

Dani Olmo (al centro) e Pau Víctor del Barcellona hanno ricevuto il tesseramento temporaneo dei giocatori. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto tramite Getty Images

“Tutto il resto è nelle mani degli organi di governo o dei tribunali. E se a questo punto hanno concesso le registrazioni (dei giocatori), c’è una ragione per questo”.

Attaccante atletico Inaki Williams ha detto che secondo lui il calcio spagnolo potrebbe essere “offuscato” dalla sofferenza.

“Con lo stesso spirito di tutti gli appassionati di calcio, sono sorpreso. Sembra che le regole non siano le stesse per tutti, ma non sta a noi decidere”, ha detto Williams ai giornalisti.

“Se i decisori hanno deciso così, ci sarà una ragione. Non smettiamo mai di stupirci, l’immagine del calcio spagnolo può essere un po’ offuscata, perché c’è molta divisione, perché molte cose non vanno bene”. capito. È come nel caso del calcio spagnolo.

“Dobbiamo chiudere questo capitolo per il bene del calcio spagnolo.

“Sono felice per Dani Olmo e Pau Victor perché penso che sia una situazione molto difficile per loro e tutto ciò che vogliono è giocare a calcio. Da professionista del calcio sono felice per entrambi”.

Il presidente della Liga Javier Tebas è intervenuto ed ha espresso sorpresa per la decisione del CSD. Ha anche colto l’occasione per chiedere perché c’è un “silenzio complice” da parte della Real Madrid TV.

“Il presidente del CSD (Jose Manuel Rodriguez Uribes) sembra sentire l’unica voce che non rappresenta il calcio professionistico spagnolo,” Lo ha affermato Tebas sui social network.

“E quella voce è stranamente silenziosa in questo caso. Dov’è adesso il Real Madrid TV?”

La TV del Real Madrid ha criticato alcune azioni della Liga e in particolare i commenti di Tebas.

Olmo, acquistato in estate da 60 milioni di euro (62 milioni di dollari) dall’RB Leipzig, e Víctor, arrivato a titolo definitivo dal Girona ad agosto, saranno disponibili per la finale della Supercopa spagnola di domenica dopo aver saltato la partita di mercoledì.