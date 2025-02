Il Barcellona non si concentra sulla gara con il titolo Laliga – Hansi Flick

L’allenatore del Barcellona Hansi Flick afferma che la sua squadra si concentra solo su se stesso dopo aver sconfitto Siviglia 4-1 di domenica per muoversi in due punti dei leader di Laliga di Laliga.

Robert Lewandowski, Fermine lópez, Rap E Eric Garcia Erano tutti in porta quando il Barça ha approfittato del sorteggio del Madrid Derby di sabato per lasciare solo due punti separando i primi tre in Spagna, mentre l’Atlético Madrid è l’altro, un punto davanti al Barça al terzo posto.

“Non siamo interessati ad altri club”, ha detto Flick in una conferenza stampa dopo il fine settimana, che ha governato la gara del titolo in Spagna.

“Dobbiamo fare il nostro lavoro. Oggi lo abbiamo fatto davvero bene. Vogliamo concentrarci su noi stessi, non su altre squadre.”

Il Barça è ora imbattuto in 11 partite in tutte le competizioni nel 2025. In sette di queste partite hanno segnato quattro o più goal.

L’allenatore dell’Atlético Diego Simeone ha dichiarato sabato che sono la migliore squadra del paese.

“Penso che ci siano quattro o cinque squadre che sono davvero buone a Lalize”, ha risposto Flick quando gli hanno dato i commenti Simeone.

“Siamo uno di loro. Abbiamo il nostro stile come vogliamo giocare. Ci concentriamo su di esso, non su altre cose.”

Il Barcellona ha colpito il divario sul Real Madrid in cima alla Laliga con una vittoria di domenica. Gesù Ruiz/Immagini sportive di qualità/immagini getty

La vittoria di Barç contro Siviglia domenica a Sanchez Pizjuan non è stata priva di ostacoli.

L’obiettivo iniziale di Lewandowski è stato rapidamente cancellato Ruben Vargascon Ronald Araujo Quindi dopo 20 minuti ha costretto i feriti. Lunedì, il difensore subirà test sul problema della caviglia.

La direzione del Barça è stata ripristinata all’inizio della seconda metà, mentre Raphinha ha aggiunto il terzo prima che López fosse inviato al segno di ora, appena 15 minuti dopo l’arrivo.

Flick è stato particolarmente contento della sua squadra di vedere la partita e Garcia si sta dirigendo alla fine del quarto per 10 uomini per sigillare la vittoria.

“Sono davvero orgoglioso della squadra, perché quando otteniamo un cartellino rosso, è una buona lezione per noi”, ha detto.

“Non è il nostro stile o il modo in cui vogliamo giocare, con 4-4-1 (formazioni), ma ci difendiamo molto bene e ovviamente il punteggio di nuovo, quindi ne sono molto felice.”

I giocatori del Barça saranno premiati per aver vinto tre giorni di riposo perché Flick usa GRATUITA nel bel mezzo della settimana, che guadagna direttamente qualificandosi direttamente nelle ultime 16 Champions League per riposare.

“Ora abbiamo una buona situazione e vogliamo che continui”, ha detto Flick. “Se vinciamo tre punti oggi, ho detto tre giorni liberi.

“Quindi la squadra ha tre giorni per riprendersi. Lo merita. Ho detto che non stavo facendo cose stupide, non preoccuparti del tuo corpo, della tua guarigione, poi giovedì inizieremo a prepararci per la prossima partita contro Rayo (Vallecano) lunedì. “