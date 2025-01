Il Barcellona si unisce alla corsa per ingaggiare la stella del Man Utd

Rashford al Barcellona?





Il Barcellona si è unito a Milan e Juventus nella corsa per ingaggiare la stella del Manchester United Marco Rasford in prestito, secondo Sport.



I catalani hanno molte preoccupazioni finanziarie in questo momento, ma puntano comunque a ingaggiare un nuovo attaccante a titolo temporaneo.

Rashford è diventato il loro obiettivo principale e il club ha già avviato le trattative con il rappresentante del giocatore per un prestito.

Il nazionale inglese è uno dei guadagni più alti dello United con £ 300.000 a settimana. Il recesso dal prestito può dipendere da un risarcimento parziale.

Nessun club europeo probabilmente pagherà l’intero stipendio settimanale e lo United dovrà pagare almeno il 50% prima che un trasferimento temporaneo diventi realtà.

Rashford non ha giocato per lo United nelle ultime sei partite. Questo deve cambiare nelle prossime settimane per aumentare il suo valore di trasferimento.

Un contratto di mutuo potrebbe essere la soluzione migliore. Potrebbe essere venduto in estate.